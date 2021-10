Serie de Filmin rompe tabúes y aborda la enfermedad mental desde el humor

Rosa Díaz

Filmin es una plataforma de productos audiovisuales en línea que se sale del molde, y por ello no es de extrañar que "Dotor Portuondo", la primera serie de ficción original que ha producido, rompa esquemas y aborde, desde el humor, un tema que "sigue siendo tabú en España: las enfermedades mentales".

Su director, Carlo Padial, también es de los que se salen del molde y su peculiar sentido del humor tiene ya muchos seguidores que le conocieron con sus anteriores proyectos, como la película "Algo muy gordo", el documental "Vosotros sois mi película" o el libro "Doctor Portuondo", en el que se basa la serie.

Esta última narra las propias experiencias de Carlo Padial con un psicoanalista cubano con el que se sometió a terapia durante años.

El doctor Portuondo, al que interpreta Jorge Perugorría, es un psicoanalista peculiar, que grita a los pacientes, jura en nombre de Freud y siempre tiene cerca el vaso de whisky y el puro.

Por su consulta pasan personas con esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y otras patologías, que en la serie interpretan Olivia Delcán ("Vis a Vis"), Berto Romero ("Mira lo que has hecho"), Arturo Valls ("Camera Café"), David Pareja ("Amigo") y Elisabet Casanovas ("Merlí").

Pero el personaje principal es el propio Carlo Padial, interpretado magistralmente por Nacho Sánchez ("El arte de volver" y "Diecisiete").

"Mi sentido del humor es particular -ha reconocido Padial en una entrevista con Efe-, me hacen gracia cosas muy graves, como la enfermedad mental, pero lo que me exime es que me río básicamente de mí y de mis neurosis".

En su opinión, mucha gente puede conectar con "los neuróticos y psicóticos" que pueblan la serie porque "todos estamos muy mal, yo el primero, especialmente después de la pandemia".

"Es obvio que el confinamiento nos ha pasado factura y la salud mental se ha puesto a la altura del resto de emergencias, como la climática o la financiera", ha añadido.

"Hay un paralelismo entre la pandemia y la terapia psicológica que aparece en la serie -ha agregado el coguionista Carlos de Diego-. Durante el confinamiento hemos tenido tiempo de plantearnos si estamos bien en el trabajo, con la pareja o con nuestra vida en general, justamente lo que te plateas en una terapia".

La serie, de seis capítulos de 25 minutos de duración cada uno, se ha podido ver íntegra en el maratón que ha organizado Serielizados Fest en Barcelona y se estrenará en Filmin el próximo 29 de octubre.

"Doctor Portuondo" no es sólo la primera serie original de Filmin, es también "la primera de España que aborda la enfermedad mental de manera completa, sin subterfugios, y desde el humor", según asegura Padial, y ello se debe a que "todavía es un tema tabú".

La narración ocurre casi íntegramente en interiores cutres llenos de personajes decadentes, como la consulta del doctor o la casa compartida del protagonista.

A pesar de esta atmósfera más cercana al cine de terror que a la comedia, Padial ha hecho reír con su sentido del humor negro e inteligente a los esforzados espectadores que han visto de un tirón la serie en Serieliziados Fest.

"Es una serie pequeña, hecha con un equipo pequeño y sin las explosiones, persecuciones y efectos especiales de las grandes producciones -ha reconocido Padial tras la proyección-, pero los productos audiovisuales que a mí más me gustan no son precisamente los más impactantes".

"El mundo de las series ya es suficientemente maduro y diverso como para que quepan propuestas como ésta", ha insistido en la misma línea Carlos de Diego.

"Hemos trabajado con libertad y nos hemos divertido de una manera relajada" ha agregado Elisabet Casanovas, quien cree que esta forma de actuar "le llega al público".