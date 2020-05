Rulo canta de nuevo ante su público frente a la bahía de Santander

Maru G.Robles

Rulo ha vuelto este viernes a cantar de nuevo ante su público, en una privilegiada terraza -la del Palacio de Festivales de Cantabria frente a la bahía de Santander-, con sus seguidores sentados en sillas separadas por más de dos metros y tras dos largos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

El concierto del líder de la Contrabanda ha sido uno de los primeros presenciales en España, dentro de un ciclo organizado por el Gobierno de Cantabria y titulado "La Cultura Contraataca", que va a volver a poner en diversos escenarios de la región a cinco músicos de casa.

Hoy Rulo ha actuado con su "Contrabandita", ya que sobre el escenario sólo han estado con el cantante reinosano su inseparable compañero y amigo, Fito (guitarra de La Contrabanda), y el pianista Iñaki.

Sin embargo, el cantante ha salido al escenario solo, con su mascarilla y descalzo, y se ha sentado al piano para interpretar una especial versión acústica de la canción "Mi cenicienta", del álbum "Señales de humo".

"Gracias por estar aquí", han sido las primeras palabras, tras su canción, que han escuchado los cien privilegiados seguidores del cantante que han podido disfrutar, aún en estado de alarma, de la música en directo del cantante, que vendió en pocas horas ese centenar de entradas puestas a la venta por la Consejería de Cultura.

Esos incondicionales de Rulo han llegado a la terraza del Palacio de Festivales con mascarillas, han tenido que limpiarse con gel hidroalcohólico a la entrada y han sido conducidos a sus "sillas" por unas azafatas, con las que han tenido que contar en todo momento para moverse, incluso para ir al aseo.

Más de dos metros separaban a cada una de las sillas que ocupaban toda la terraza, situada frente a la duna construida por Zaera para el Mundial de Vela de Santander y testigo del paso de los grandes buques que cruzan la bahía de la capital cántabra.

"Hemos venido aquí a celebrar la música", ha asegurado Rulo, emocionado ante su público, al que ha pedido un fuerte aplauso por todos los fallecidos por el coronavirus en el mundo.

Quizá el distancionamiento entre ellos o los meses de un confinamiento "muy duro", como ha reconocido el cantante, han hecho que sus seguidores no estuvieran tan animados en este concierto, en el que algunos han permanecido con la mascarilla puesta, aunque la distancia interpersonal era tanta que permitía a quien no quisiera, no tener que llevar esa protección, lo que ha hecho la mayoría.

Rulo y sus dos compañeros han llegado a este concierto, como él ha dicho, "casi en pijama", y sin apenas ensayos, pero aún así el cantante no ha tenido ninguna duda en que su música, hoy más especial que nunca, saldría esta tarde-noche "perfecta".

"Buscando el mar", frente a la bahía que llevó a crear los acordes de esa canción, "Las señales" o "Heridas de rock and roll" han sido escuchadas de nuevo por el público en directo, que durante más de una hora ha podido disfrutar del líder de la Contrabanda.

Sin embargo, esos seguidores sentados en esa privilegiada terraza no han sido los únicos que han escuchado a Rulo, porque la ubicación, frente al paseo marítimo santanderino, también permitía a quien paseaba en ese momento oír algunas de las más conocidas canciones del músico, que ha hecho un repaso a su discografía.

Rulo abre en Santander este ciclo de conciertos "La cultura contraataca", que ha inaugurado, antes, en Torrelavega la cantautora Vicky Castelo y que tendrá mañana como protagonista a la Billy Boom Band, también en el Palacio de Festivales.

Los cántabros Repion y Deva completan el cartel de esta iniciativa que, antes de su puesta en marcha, esta mañana en rueda de prensa con sus protagonistas, el vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, ha calificado de "firme declaración de intenciones" para recuperar los espacios que la cultura ha perdido con el coronavirus.