J.K. Rowling da a sus seguidores las claves para convertirse en escritor

Es la primera autor o autor de novelas en alcanzar la cifra de los 1.000 millones de dólares de ingreso. Es la segunda mujer dedicada al mundo del entretenimiento más rica del mundo. Y, en líneas generales, ostenta el puesto 1.062 en el ranking de personas más ricas del mundo. Es J.K. Rowling, la mente, los lápices y las manos detrás de la aclamada saga de libros de Harry Potter y los guiones de las nuevas películas Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Pero, como el también autor británico Neil Gaiman dijo una vez, “la inspiración no le llega a los que no trabajan”. Por ello, no son pocos los fans que acuden a las redes sociales para preguntar a Rowling qué consejos y qué pautas deben seguir si quieren emprender su propia aventura como escritor.

La propia autora británica ha respondido en su propia página web... Pero no con una lista de consejos para triunfar porque, asegura Rowling, no es partidaria de las listas sobre “Qué hacer...”. Además, la creadora del mundo de Hogwarts ha recordado a sus seguidores “que no tiene la clave del éxito” por lo que, lo que sí ha compartido es una serie de pautas a seguir para empezar en la carrera de escritor de novelas.

I’m often asked questions about writing, so here are some answers too long for Twitter! https://t.co/atmzlUy2Cj

Rowling aconseja especialmente a los jóvenes escritores que no se puede ser un gran escritor “si no se es un lector devoto”, ya que es la mejor manera de detectar “qué hace bueno a un libro”. Además, recuerda que, aunque al principio todos imiten a sus escritores favoritos, con el tiempo “encontrarás tu propia voz”.

En este asunto, Rowling es muy tajante, “mejor el sudor que la inspiración”. O lo que es lo mismo, ponerse a escribir antes que esperar a que lleguen las musas.

Parte importante de convertirte en escritor, asegura la autora de Harry Potter, es aceptar las críticas, y es que “los mejores novelistas han sido rechazados en múltiples ocasiones”. Además, recuerda Rowling que el peor crítico es el que está “dentro de tu propia cabeza” y que es importante saber recomponerte. Como anécdota, la escritora asegura que tardó 7 años en escribir “Harry Potter y la Piedra Filosofal” porque no paraba de descartar el borrador, convencida de que “era basura”.

Alerta de un mal común entre los escritores primerizos: el miedo al fracaso. La creadora de este mundo mago tan peculiar narra cuánto le costó presentar su primer manuscrito ante su agente y editores. Termina haciendo una pregunta clara a los lectores de sus libros “¿No preferirías ser la persona que acabó el proyecto y no quien siempre habla de que siempre quiso hacerlo?”

El consejo es claro: huye de las listas de LOS DIEZ CONSEJOS PARA... (a pesar de que esta lista es una de ellas). Pero Rowling tiene claro que es muy importante aceptar tus limitaciones y que la obra de arte perfecta solo suele ser “un poco menos común que el ser humano perfecto”. Y, como añadido, una cita de Robert Benchley: “Me costó quince años descubrir que no tenía talento para la escritura, pero entonces ya no podía rendirme, era demasiado famoso”.

Todavía no sabemos si estos consejos convertirán alguna vez a algún escritor en una estrella tan prominente como J.K. Rowling, pero de entrada a uno de los seguidores de la escritora no le han terminado de convencer. De hecho, ha atacado a la autora de Harry Potter para preguntarle “¿Por qué tu manera de escribir es una m***?” ¿La respuesta de Rowling? “Intenta ser menos un cap**o”

Question 1: I do the best I can with the talent I’ve got, but I know my writing isn’t to everyone’s taste.

Question 2: my politics probably spring from my life experience and my temperament, like everyone else’s.

Question 3: (unwritten but implied) Try being less of an asshole. pic.twitter.com/K1QDqnTazB