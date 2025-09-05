'La romería', '13 días, 13 noches' o 'Lo que aprendí de mi pingüino', entre los estrenos destacados de la semana

'La Romería' o '13 días, 13 noches', entre los estrenos más destacados de esta semana

Cada viernes, en COPE, hacemos un repaso por las novedades y estrenos que llegan a los cines de España. De la mano de nuestros críticos de cine, Juan Orellana y Jerónimo José Martín, ambos desgranan en profundidad las películas más destacadas de la cartelera de la semana.

la romería

'La romería', el cierre de la trilogía biográfica de Carla Simón, es un ajuste de cuentas de Carla con su propia historia. La película narra el viaje de Marina a Vigo para explorar las raíces de su padre biológico - gallego y fallecido- y reconstruir la historia de sus padres.

Enfrentándose a la vergüenza familiar por el sida y las drogas, Marina logra reconciliarse con su pasado y liberarse del estigma, un proceso que Juan Orellana describe, en su análisis en 'La Tarde', como la indagación de Simón en sus "dolores y lagunas" en Galicia.

Asegura que las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Óscar —La romería, Sirat y Sorda— son "muy buenas". Destaca que todas son "películas con mucha humanidad" y que cualquiera de ellas representaría muy bien a España.

Por su parte, Jero, al referirse a la película, expresó que le parece "un poquito más fría que las anteriores películas" y que, narrativamente, es "la parte también más floja"

13 días, 13 noches

En clave de mucha intriga y tensión, encontramos '13 días, 13 noches'. "Una superproducción francesa muy bien hecha y muy bien rodada, emocionante. Es casi como de acción, pero también es un drama humano muy intenso y a mí me gusta mucho", asegura Orellana.

Narra la evacuación de la embajada francesa en Kabul en agosto de 2021, tras la toma de poder talibán y la retirada de las tropas estadounidenses. Con la embajada llena de afganos que buscan protección, el jefe de seguridad debe protegerlos y negociar con los talibanes para organizar un convoy hacia el aeropuerto. Esto implica enfrentarse a serios problemas de seguridad y a la reticencia de Francia a autorizar la evacuación de no ciudadanos franceses.

Martín destaca, en Herrera en COPE que '13 días, 13 noches' es una buena película, describiéndola como una "evacuación en Kabul espeluznante". Además, pone el foco en "la angustia, los ruidos, los gritos, la deshumanización" que caracterizan esta brutal reconstrucción de un suceso real.

lo que aprendí de mi pingüino

Con un título que el crítico Orellana describe como muy particular, llega 'Lo que aprendí de mi pingüino', una película que considera "estupenda, muy bonita, entrañable y simpática". Por su parte, Jero piensa que "No es una mala película y los actores son bastante buenos, pero podía haber dado más de sí".

Un excéntrico profesor de inglés se traslada a Argentina y, tras salvar a un pingüino en Uruguay, se lo lleva consigo. Este animal, de forma inesperada, transforma su vida, humanizándolo y revelando una faceta entrañable.

duelo al sol

De la programación de TRECE, destaca la película Western de este viernes, 'Duelo al sol'. Este clásico de 1946, dirigido por King Vidor y protagonizado por Gregory Peck, narra la intensa historia de dos hermanos que se enamoran de la misma mujer.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Lo que hay que Ver y lo que hay que Oír

Expediente Warren: el último rito

'Expediente Warren: El último rito', es otra de las nuevas películas de la saga Warren. El invitado experto, Pedro Delgado Cabilla, destaca este viernes en 'Herrera en Cope' que es una de las películas de los Warren que más le ha gustado porque "responde a un patrón clásico".

Escucha la entrevista completa en el audio que puedes encontrar a continuación.