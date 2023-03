Reyes Martí dice que un desvío "inexplicable" causó el suceso de su mascletá

Reyes Martí, responsable de la pirotecnia que lleva su nombre, ha lamentado el incidente con una carcasa que ocurrió este lunes en la mascletá de Castellón y aunque pensó al principio que podría haber sido una gamberrada, después comprobó que fue un desvío "inexplicable" que "si lo haces aposta, no te sale".

En declaraciones a EFE, Reyes Martí ha explicado lo sucedido en la primera jornada del Concurs de Mascletaes de las Fiestas de la Magdalena que produjo quince heridos, catorce de los cuales fueron atendidos por daños leves en el rostro, el cuello y los brazos. El otro herido recibió el alta tras ser atendido en el Hospital General por dolor de oído.

La veterana pirotécnica -conocida también por sus mascletaes en las Fallas de Valencia los 8M de varios años- ha explicado que en principio no dio crédito a lo sucedido pues la carcasa explotó a casi 100 metros -en la avenida Capuchinos con la calle Bernat Artola- del lugar en el que se dispara, y también ha lamentado que no fuera informada de inmediato para poder desplazarse al lugar del incidente y tratar de esclarecer las causas de lo ocurrido.

Poco después, cuando pudo acceder al lugar, y "a posteriori", cuando ya vio vídeos de los sucedido, comprobó que efectivamente una carcasa salió hacia una zona que no debía.

No fue a causa del viento, según Reyes Martí, ya que a esa hora no hacía aire en la ciudad de Castellón, sino que pudo haber rebotado en algún sitio o haberse producido algo "difícilmente explicable" porque además, ha añadido, "no ha habido mal funcionamiento del producto".

Ha lamentado que se hayan producido heridos pero ha mostrado su alivio ante el hecho de que sean leves y se encuentren en buen estado. Por suerte, ha agregado a EFE, "se ha quedado en un susto".

La ciudad de Castellón -que celebra sus fiestas del 12 al 19 de marzo- continúa este martes con su programación de pirotecnia y el segundo disparo corre a cargo de Caballer FX, con 110 kilos de pólvora.