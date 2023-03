Resident Evil 4 vuelve para hacer honor a su historia

La compañía japonesa Capcom estrena la remasterización de "Resident Evil 4" en consolas y ordenadores dieciocho años después del lanzamiento del juego original, que transformó por completo la industria del videojuego y del género de terror.

Tras meses de espera, "Resident Evil 4 Remake" aterriza hoy en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, así como en PC, a través de la plataforma Steam. El lanzamiento se extiende más allá de los seguidores de la mítica saga, ya que "Resident Evil 4" se convirtió, allá por 2005, en una de las obras más influyentes de la historia de los videojuegos. Como tal, su renovada entrega ha despertado una expectación máxima en el sector.

La obra magna de Capcom redefinió por completo el género de los videojuegos de terror y supervivencia, agrupados desde entonces bajo la etiqueta survival horror. El estudio japonés, con el diseñador Shinji Mikami a los mandos, cambió el rumbo de la saga "Resident Evil" con una apuesta innovadora y rompedora.

Las entregas anteriores se ceñían a desarrollar la historia de los personajes y sus experiencias tras el desastre biológico de Raccoon City, siempre desde un estilo y un tono muy definidos. No obstante, "Resident Evil 4" supuso una revolución porque transgredió sus propias normas y trasladó al jugador hacia experiencias inéditas hasta la fecha.

"Resident Evil 4" transformó para siempre el género gracias a la implementación de nuevas mecánicas y a la optimización de las tecnologías de la época. Todo ello sin desatender la arquitectura de una narrativa memorable que se centra en el viaje de Leon S. Kennedy, su protagonista, por una España recóndita para rescatar a Ashley Graham.

La obra marcó un hito al tratar al jugador como un adulto a través de un logrado diseño de niveles, que intercalaba con tino los momentos de acción desenfrenada y los rompecabezas; o el refinamiento en el apartado gráfico, que dibujaba una atmósfera oscura, tensa e inmersiva. El enfoque de sus personajes, así como el trasfondo y la profundidad de la trama, también contribuyeron a la explosión mediática y a la masiva aceptación de la obra.

El juego fue una proeza técnica para el año 2005 por sus innovaciones en lo que a jugabilidad se refiere. La sustitución de una cámara fija por un sistema móvil, con la cámara detrás del hombro del personaje a la hora de apuntar un arma, o el sistema de gestión de inventario y equipo, otorgaron una libertad al jugador que reformuló el género y marcó la tónica de los próximos años.

Tanto es así que sagas posteriores de enorme éxito, como la popular "The Last of Us"; la recientemente remasterizada "Dead Space"; "Alan Wake" o "The Evil Within", también desarrollado por el propio Shinji Mikami, beben directamente de su influencia.

Ahora, 18 años después, Capcom ha regalado a los jugadores de todo el planeta una versión completamente renovada, con la intención de aprovechar todo el potencial de las nuevas generaciones de consolas. EFE

dte/jlp

1011957