El Real Ballet de Flandes no podrá actuar en el Teatro Real debido a las restricciones de movilidad internacionales

El Teatro Real ha modificado su programación y sustuirá al Real Ballet de Flandes por la compañía It Dansa en las funciones previstas para finales de enero debido a las restricciones de movilidad internacionales por la pandemia de coronavirus.

Así, debido a la imposibilidad de que el Real Ballet de Flandes pueda viajar desde Amberes a Madrid, sus cuatro funciones, previstas para los días 22, 23 y 24 de enero, serán protagonizadas por la compañía IT Dansa, que presentará cuatro coreografías: 'Kaash' (de Akram Khan), 'The Prom' (de Lorena Nogal), 'In memoriam' (de Sidi Larbi Cherkaoui) y 'Whim' (de Alexander Ekman).

Los espectáculos tendrán lugar los mismos días. Los abonados de danza con entradas para las funciones del Real Ballet de Flandes podrán acudir a la actuación de la compañía IT Dansa en la misma fecha de su función original y se les reembolsará la diferencia de precio entre ambos espectáculos en el mes de enero.

En caso contrario, podrán solicitar la devolución íntegra de sus entradas para el Real Ballet de Flandes hasta el 8 de diciembre, inclusive, en un formulario en nuestra página web: 'www.teatroreal.es'

Además, la Philharmonia Orchestra, bajo la dirección de su titular Esa-Pekka Salonen, no podrá desplazarse desde Londres a Madrid para la interpretación de la ópera Elektra, de Richard Strauss, en versión de concierto, prevista para el 18 de enero, debido a las restricciones de movilidad provocadas por la COVID-19.

El Teatro Real y la Philharmonia Orchestra han anunciado que intentarán encontrar una fecha para reprogramar la ópera en futuras temporadas. Los abonados del turno Estreno de ópera con entrada para esta función recibirán la devolución del importe de la misma de manera automática durante el mes de enero.