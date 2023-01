Raphael y Antonio Orozco actuarán en el Starlite de Marbella este verano

El incombustible Raphael y el cantautor catalán Antonio Orozco se suman al cartel de la duodécima edición del festival Starlite y actuarán en Marbella (Málaga) los próximos 24 de agosto y 22 de julio, respectivamente.

Con más seis décadas de carrera musical y confirmado como una leyenda viva de la música, Raphael regresará al escenario de la Cantera de Nagüeles con su último trabajo, Victoria, escrito y producido por el malagueño Pablo López.

Durante su actuación, el artista interpretará también algunos de sus temas más populares, hoy convertidos en auténticos himnos de la canción española como Mi gran noche, Yo soy aquel o Como yo te amo.

Antonio Orozco también tiene una cita con el público de Starlite, a cuyo escenario se subirá con su nuevo proyecto, Mitad Antonio, mitad Orozco, ha informado este martes la organización del evento.

Con este nuevo trabajo quiere llevar al público en un viaje a través de las dos mitades que conforman el cien por cien del Antonio Orozco más auténtico, ha precisado Starlite.

Asimismo, el festival se ha mostrado convencido de que será un concierto muy especial en el que no faltarán los grandes éxitos del artista, tales como No hay más, Entre sobras y sobras me faltas o Mi héroe.