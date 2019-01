¿Es la protagonista de 'Roma' una mujer sumisa?

Esta semana hemos conocido las nominaciones para los premios Oscar cuya gala se celebrará el próximo 24 de febrero. Como resultado, nos hemos encontrado con multitud de sorpresas, como la entrada del corto “Madre” en la sección de Mejores Cortometrajes de Ficción o la desaparición de Toni Collette de la lista de candidatos. Lo que si no ha sorprendido son las 11 nominaciones en total de 'Roma', incluida la primera entrada de una película de habla hispana en la categoría a Mejor Película. Ahora bien, siempre hay espacio para sorprenderse porque, en ese mismo día, ha surgido una corriente de opinión contra la película en redes sociales. ¿Por qué? Pues por el papel de la protagonista y su rol en el feminismo actual.

Se trata de Cleo, un personaje que trabaja para una familia mexicana acomodada que siente devoción por unos hijos que no son los suyos mientras lidia con su propio embarazo. Sin embargo, esta situación para algunos seguidores supone un factor que va en detrimento de la calidad de una película que ha arrasado en las nominaciones a los premios de la Academia.

El problema con Roma no es técnico! Es ético! Es de cómo se representa una realidad de manera que perpetúa una imagen pasiva/sumisa — ladel_sur (@lore3franco) 23 de enero de 2019

#Roma he observado que la mayoría de las indígenas son calladas, tímidas y con sonrisa sumisa (si siñor), así que esa no fue una actuación, así son! #YalitzaAparicio — Laurita pata de perro (@LauritaWoow) 22 de enero de 2019

[2/8] Desde el principio se nos dijo que Roma era una película homenaje a todas aquellas mujeres que, como Cleo, son cuidadoras internas. Ergo: sumisas — con amos.



Y se nos dijo que se rodó para reivindicar y arrojar luz a las tinieblas de ese trabajo y a su campo emocional. — Aleix. Costa (@aleixcosta7) 23 de enero de 2019

Roma, está Ok si quieren ver cómo era Ciudad de México en los 70, ver propaganda del PRI y ver a una servidumbre muy sumisa y algo tonta.



Si quieren ver una buena película, simplemente no la vean. — Omar Crespo (@GolDeCrespo) 19 de diciembre de 2018

Por ello, y por este cariz que ha tomado el debate en redes sociales, nos hemos dado una vuelta para conocer la opinión de los críticos de la cadena COPE sobre esta polémico. Jerónimo José Martín “cualquier interpretación ideológica de las películas acaba deformando su sentido”. “Los personajes femeninos de 'Roma' tienen un sentido de resistencia hacia las adversidades enormes y lo hacen con libertad de ideologías” añade Jerónimo que, además, apunta que “Cleo no es una mujer sumisa, sino una mujer que busca en todo momento lo mejor para todos, incluso para aquellos que están haciéndole daño”.

Para Juan Orellana “en el fondo la película no quiere retratar a una mujer sumisa, sino que es un canto de amor a las mujeres anónimas que pasan desapercibidas por los domicilios y, en concreto, a la mujer que crió al director, Alfonso Cuarón”. Añade Orellana que “la película pone en valor la capacidad de sacrificio y es un homenaje a la mujer y es una película que debería reivindicarse”.

Por último, Teresa Ekobe, crítica de cartelera en El Fin de Semana con Cristina, añade que esta situación es “como señalar a la luna y mirar el dedo”. “Lo que es increíble es llevar la conversación a 'Roma' y no destacar que en el año de la mujer no haya ni una mujer directora nominada, es un insulto al papel de la mujer”. Y sobre el personaje de Cleo, Teresa nos aclara que “no hay que hacer mucho caso a las redes sociales, porque Roma es una de las películas del año y el papel que hacen las dos protagonistas es espectacular”. Finaliza nuestra crítica cinematográfica de los fines de semana afirmando que uno no puede ceñirse “a una concepción ideológico mediante la cual solo pueden ser valoradas las mujeres que me gusten y tengan una forma de pensar similar a la mía”.