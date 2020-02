¿por qué los jóvenes españoles no leen?

El colegio y la familia convierten a los más pequeños en lectores: prácticamente todos los críos leen. La cosa cambia al cumplir los 14: solo la mitad mantiene el hábito y la situación empeora al cumplir los 24, si estábamos en el 49%, perdemos otro 15% más de lectores, según los datos que arroja el barómetro de hábitos de Lectura y Compra de Libros en España, correspondientes al año pasado.Coincide con dos cortes en la vida académica, nos explica Oscar Chinarro,el autor del estudio, por un lado, el fin de la enseñanza obligatoria “ en la que no queda otra que leer, te guste o no te guste” y el final de los estudios universitarios “por la incorporación al mercado de trabajo y la falta de tiempo, la razón más frecuente por la que abandonamos la lectura”, pero si se mantiene la lectura entre los 15 y los 18 años, “es muy probable que recuperes el hábito a lo largo de tu vida”. Según nos indica el estudio, remarca su autor, “ son los lectores no frecuentes en este tramo de edad los que terminan perdiendo el hábito y cayendo a no lectores. Las mujeres retomamos el hábito a partir de los 35 años, los hombres no.

Los índices de lectura han mejorado notablemente en nuestro país, nada menos que 8 puntos en los últimos 10 años. El perfil de lector en España, deduce el estudio, es una mujer universitaria de 55 años o más que vive en una ciudad. Responde al 83% de los que leen. 7 de cada 10 españoles leen, pero todavía hay un número muy alto, casi 4 de cada 10 que no lo hacen nunca o casi nunca. Tiene mucho que ver el lugar donde vivimos, el nivel de estudios y sobre todo el sexo: las mujeres leemos mucho más que los hombres, un 12% de media. Nos gustan Dolores Redondo, Ildefonso Falcones y Ken Follet. Los libros más leídos el año pasado fueron “Patria” de Fernando Aramburu (que sigue siendo el más vendido), “trilogía de la ciudad blanca” de Eva García Sáenz de Urruti, y la saga “los Pilares de la Tierra” de Ken Follet. Los más pequeños se pirran por “Los Futbolísimos”, la serie “Harry Poter” y los “Diarios de Greg”.