Pilar Aymerich trae a Madrid su "Memoria vivida", marcada por los "acontecimientos"

La fotógrafa catalana Pilar Aymerich ha reconocido este martes que es un "producto de su generación" muy "marcado por los acontecimientos" durante la presentación de "Memoria vivida", la primera retrospectiva de su obra que abrirá mañana sus puertas en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

"Estoy muy marcada por los acontecimientos (...) he buscado la foto, pero he esperado a que la foto se produjera. Esperaba pescar fotos, porque estar atenta no interfería en el acto de fotografiar, pero sí en la manera de retratarlo", ha dicho Aymerich (Barcelona, 1943) durante la presentación de esta muestra que se podrá visitar en el CBA hasta el 7 de enero de 2024.

En concreto la exposición, comisariada por Neus Miró, propone 154 fotografías -algunas de ellas inéditas- que no sólo recogen imágenes icónicas como las manifestaciones feministas en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona en 1976 o las que hizo en La Habana en 1982.

También reúne las relacionadas con el mundo del teatro, el cine o la televisión, con retratos de personajes como Loquillo, o imágenes de obras de teatro como "Ña" de Pepe Rubianes o "Antaviana", de la compañía Dagoll Dagom (1985).

En palabras de Miró, se trata de una exposición "muy ambiciosa" cuyos objetivos no era solo hacer una retrospectiva del trabajo de Aymerich, sino también "ampliar el espectro" de "tantos años de trabajo".

Por eso "Años vividos" arranca con imágenes tomadas en los años de formación en teatro de la fotógrafa, que hicieron un "hecho distintivo" de su producción: "Eso hace que sus fotografías tengan un especial interés en la escenografía para crear contextos", ha apuntado.

La propuesta, ordenada cronológicamente para evidenciar la simultaneidad entre los diferentes trabajos de la fotógrafa, incluye el cortometraje también "Entreacto", en el que Aymerich aparece como actriz. Realizado en 35mm, sólo se pudo ver en una única ocasión anteriormente, en 1974 en un cine de Barcelona.

Según ha reflexionado Aymerich sobre su "pasado maravilloso", le resulta "curioso" que muchas mujeres "han eligieron la fotografía porque era una disciplina artística".

"Era una manera de contar y una manera de entrar por una rendija en el mundo del arte", ha añadido al tiempo que ha puntualizado que esto se debe a que "a veces la pintura o la arquitectura" no lo permitían.

Durante la presentación, la catalana también ha reconocido que no sabe si es fotógrafa o "una persona que hace fotos", pero como fotógrafa, ha añadido, siempre ha tenido en cuenta lo que tenía "delante" y la "ética".

En concreto, su labor como fotógrafa de calle logró una gran relevancia a partir de 1975, en consonancia con la visibilidad que adquieren los movimientos sociales después de la muerte de Franco. Su cámara fue testigo de manifestaciones, huelgas, celebraciones y movimientos sociales siempre desde una consciencia social, humanista y feminista.

Tras su paso por Madrid "Memoria vivida", según ha adelantado el director del CBA, Valerio Rocco, -organizador de la muestra en colaboración con La Fábrica- viajará en septiembre de 2024 al Centre dArt Tecla Sala, en Barcelona.

En 2021, el trabajo de Aymerich fue reconocido con el Premio Nacional de Fotografía.