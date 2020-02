Peridis, Premio Primavera de Novela

Ya el título nos indica la intención de José María Pérez, Peridis, de promover la reconciliación con este original. Está tomado de un poema de José Martí: "cultivo una rosa blanca/ en junio como en enero/ para el amigo sincero/ que me da la mano franca/ y para el cruel que me arranca/ el corazón con que vivo/ cardos ni ortigas cultivo/ cultivo una rosa blanca". La historia que nos cuenta Peridis nace de sus recuerdos y de los de un hombre cántabro, como él, que se le acercó en un tren ataviado con unos gemelos de brillantes, una joya familiar que acababa de recuperar y que resumía, según contó al autor, la historia de su familia. Dos familias nos conducen por el relato, que abarca los años entre 1.936 y 1.941. En ellas se resume la tragedia que supuso la contienda para las personas que la padecieron. "No es una novela sobre la Guerra Civil, insiste Perídis, es una novela de sufridos, porque la padecieron todos: los afectos y los desafectos ". Hasta el 17 de marzo no saldrá a la luz la flamante obra de Peridis, que compitió con más de 400 originales, una novela cargada de esperanza " porque desde el principio hasta el final se ve una generosidad y una humanidad en las personas extraordinarias. Hay muchos actos de generosidad, con riesgo, porque la gente tenía corazón y tenía afectos". Peridis quiere que sean los jóvenes los ávidos lectores de esta obra "porque no vivieron la guerra y creen que es una de indios, y no es así es una de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros pueblos...y la herida sigue abierta. No se cerró".

José María Pérez, Perídis, el dibujante, el arquitecto, el escritor, se une a una exclusiva lista que inauguró en 1.997 Rosa Montero con "la hija del caníbal" y en la que ingresó antes que él Juan del Val con su novela "Candela". El Premio Primavera de Novela está promovido por El Corte Inglés y la Editorial Espasa. Está dotado con 100.000 euros.