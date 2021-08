Pérez-Reverte no deja dudas con la última recomendación de la RAE: "Yo soy de la RAE"

Arturo Pérez Reverte, miembro de la Real Academia Española y uno de los escritores más vendidos en español, ha reabierto hoy un debate que lleva varios años sin cerrarse del todo. Lo ha hecho con un tuit, en el cual se ha declarado en contra de una recomendación de la cuenta oficial de la RAE.

En esta publicación, la RAE respondía a un usuario que preguntaba sobre el uso de la tilde en la palabra "solo". Ante la pregunta de si existe alguna excepción por la que se deba utilizarse, la Real Academia ha respondido que no hay argumento para acentuar el adverbio, y que su recomendación es no hacerlo en ningún caso.





Pérez Reverte ha respondido a esta publicación con la dureza que acostumbra el escritor en su cuenta de Twitter. Delcaraba que él, como miembro de la RAE durante dieciocho años y como esctitor profesional, sí que considera que hay situaciones en las que es necesario el uso del adverbio "sólo", escrito con tílde.

Considera el escritor que escribiendo de esta forma, aunque no sea la recomendada por la RAE, se consigue una "mayor eficacia y claridad". Concluye el tuit diciendo que "una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día".

Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día.https://t.co/WC0QphwWvL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 2, 2021

Una polémica de más de diez años

La batalla linguística comenzó en el año 2010, en una de las revisiones de la ortografía de la lengua española. Hasta entonces se enseñaba que la palabra "sólo" debería ir acentuada cuando pudiese ser sustituida por "solamente". Era lo que se denomina una tilde diacrítica, que sirve para diferenciar varias palabas que se esciben igual, pero cuyo significado es distinto. Otro ejemplo de tilde diacrítica es el Tú (pronombre personal), frente a tu (adjetivo posesivo): "Tú tienes muy claro cómo planear tu futuro".





Arturo Pérez Reverte no está solo en esta desobediencia a la RAE. Autores como Mario Vargas Llosa o Javier Marías se declararon en contra de la eliminación de esta distinción gráfica desde el año 2010, y siguen siendo reacios a dejar de acentuar el adverbio. Marías, cuando fue preguntado sobre esta modificación ortográfica, declaró que "son medidas absurdas que han generado mucha confusión. Los creadores no pretendemos tener la última palabra, pero solo faltaría que nosotros no pudiéramos escribir lo que nos diera la gana".