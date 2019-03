Pérez Andújar: "Siempre estoy en el sitio donde no me toca"

Leandro Lamor

"Siempre estoy en el sitio donde no me toca y vaya donde vaya estaré así". El escritor Javier Pérez Andújar se convierte en uno de sus propios personajes en "La noche fenomenal", una novela enclavada en una Barcelona de fenómenos paranormales que conjuga el valor de la amistad y la muerte.

Si hay un componente que diferencia la última novela de Pérez Andújar con sus anteriores es que "La noche fenomenal" (Anagrama) tiene un compromiso explícito con la ficción y, en concreto, con la tradición artúrica y las novelas de caballería, sólo que los caballeros y la dama son personajes inspirados en sus amigos.

"Se trata de un canto a la exaltación de los amigos, a la amistad. Creo que todos los grandes momentos de la humanidad están protagonizados por una pandilla de amigos. Y esto es una historia de amigos que se conjuran para conseguir algo".

Y la aventura que une a estos amigos les sitúa en un programa de televisión sobre fenómenos paranormales -el autor era fiel seguidor del televisivo Jiménez del Oso en los años setenta del siglo pasado- y ante una Barcelona en la que llueve constantemente, se producen ruidos sismológicos y aparecen agujeros que conectan con otro mundo.

Por aquellos agujeros, dispersos por varios puntos de la ciudad, salen del "otro mundo" paralelo personajes transformados en iconos de la cultura popular, como Walt Disney, el Luchador manco (exitosa película de kárate de los años setenta) o una pareja de mossos d'esquadra transmutada en Starsky y Hutch.

"Me gusta estar en un mundo que tenga la posibilidad de otros mundos", afirma Pérez Andújar, que rinde así su particular homenaje a Ibáñez y su Mortadelo y Filemón, donde los disfraces están a la orden del día.

A quien busque segundas lecturas en su Barcelona con mundos paralelos el autor deja claro que no vayan por ahí, que ha dejado atrás su etapa de cronista político en medios de comunicación y que en su novela la situación política catalana queda completamente al margen.

"He intentado, voluntariamente, que la política no impregnara la novela. Puede que, a nivel simbólico, alguien quiera incidir en la idea de una Barcelona paralela, pero no he querido dar pie a eso", asegura Pérez Andújar, quien afirma que ésta ha sido la novela con la que más se ha divertido mientras la escribía.

Lo que para el autor cuenta verdaderamente en "la noche fenomenal" es el valor de la amistad. "Esta novela es un canto a los amigos, a los vivos y a los muertos", y subraya que este último es el caso de uno de los personajes, el poeta y librero José Batlló, ya fallecido y que "resucita" en las páginas de esta obra.

Aparecen, con otros nombres, el periodista Emilio Manzano, que dirigió una tertulia literaria televisiva en la que participaba Pérez Andújar, o la cantante y compositora Tiba Gil, que encarna al personaje de Isis, la doncella que el grupo de amigos se conjura en salvar.

Pero también tienen su espacio, esporádicamente, otros personajes clave como su propia madre, que ya apareció en su anterior obra "Paseos con mi madre" y que en "La noche fenomenal" se comunica con él a través de poderes telepáticos.

De esta manera, Pérez Andújar asegura: "He metido a mis amigos, los vivos y los muertos, y les he colocado ante una aventura delirante y en una Barcelona paranormal, porque para mí los temas paranormales siempre fueron una forma de rebeldía, de negarlo todo y de dudar de todo".

Y ese dudar de todo le lleva a una "inadaptación permanente", un sentimiento vital de que "siempre estoy en el sitio donde no me toca" y que se plasma en la obra en el momento cumbre en el que él y sus amigos deben decidir si viajan "al otro mundo" en una plaza de las Glorias llena de cráteres en la novela y permanentemente en estado de obras en la realidad.