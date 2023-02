Pedro Sánchez: "Saura merece todos los reconocimientos que se le puedan dar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este sábado que el director de cine Carlos Saura "se merece todos los reconocimientos que le podamos dar", preguntado por la posibilidad de que el cineasta fallecido pudiera tener un funeral de Estado como se hizo en Francia con Jean Paul Belmondo.

En declaraciones en la alfombra roja de los Premios Goya, que se entregan esta noche en Sevilla, Sánchez ha asegurado que "el fallecimiento de Saura nos tiene que hacer ver a los políticos que tenemos que visibilizar ese cariño, ese reconocimiento, no solo nacional, sino internacional".

Ha recordado que el próximo Consejo de Ministros otorgará al director la Gran cruz de Alfonso X el Sabio, para "reconocer la trayectoria de un gigante en el cine español y mundial". "Estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de reconocimiento y de homenaje, por supuesto de acuerdo con la familia, a uno de los grandes cineastas de la historia no solamente de España sino europea e internacional".

En cuanto a la ceremonia de los Goya, Sánchez no ha querido decir ningún título favorito. Aunque recientemente puso un tuit elogiando "As Bestas", ha asegurado que ha visto "otras", algunas en plataformas, y ha preferido no decantarse por ninguna de ellas.

Sánchez ha recordado los apoyos de su Administración al sector del cine: "Las administraciones públicas tenemos que apoyar con recursos, facilitar el trabajo", con leyes como la del Cine que actualmente se encuentra en tramitación y para la que ha confiado en contar con los apoyos parlamentarios necesarios.

Por su parte, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha celebrado "la alta calidad de las películas, la presencia extraordinaria de mujeres y a Carlos Saura, padre de muchas de las cosas que estamos viendo ahora".