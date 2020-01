Patti Smith actuará en Madrid y en Barcelona en junio

(Actualiza la EX3170 con información sobre el concierto en Barcelona)

Patti Smith ofrecerá un concierto en el Teatro Real de Madrid el próximo 23 de junio, dentro de la programación del Universal Music Festival, y unos días antes, el 18 de junio, lo hará en el Festival Jardins Pedralbes de Barcelona.

Las entradas para el concierto de Madrid se pondrán a la venta el próximo 21 de enero, han anunciado hoy los organizadores.

La sexta edición del Universal Music Festival tiene confirmados hasta ahora otros dos conciertos: Supertramps Roger Hodgson (28 de julio) y Carlos Rivera (27 de julio).

Respecto al Festival Jardins Pedralbes, según ha informado este miércoles la organización del evento, que se celebrará durante los próximos meses de junio y julio, Smith se suma a los conciertos ya anunciados de la banda británica Madness y de otros como los de Diego El Cigala, Loquillo, Andrés Calamaro, Raphael, James Blunt, Manel, Bryan Ferry, Alan Parsons Live Project, Cat Stevens, Crowded House, Woodkid, Carlos Rivera, Dido, Álvaro Soler, LP y Rozalén.

Figura clave de la música popular americana del último medio siglo, la cantante, compositora, escritora y activista, de 73 años, estará arropada por el grupo que la acompaña desde hace décadas, el trío formado por por Lenny Kaye, Tony Shanahan y Jay Dee Daugherty, a quienes se ha sumado recientemente su hijo Jackson.

Himnos como Dancing Barefoot, Because the Night, People Have the Power, Pissing In a River o Free Money, sonarán desde el imponente escenario operístico del Teatro Real en una velada que promete alto voltaje emocional y poético.

Precursora del punk neoyorquino de mediados de los setenta, Patti Smith contribuyó a difuminar los estereotipos de género en el rock and roll. Su música y su discurso han influido en artistas esenciales y variados, desde Madonna a Chrissie Hynde, y de Morrissey a Sonic Youth.