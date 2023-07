Pastora Soler: Es muy injusto que no tengan su sitio cantantes con 30 años de carrera

Rafael Peña

La cantante Pastora Soler considera "injusto" que muchos compañeros de su profesión hayan ido "desapareciendo del panorama musical" con largas carreras sobre el escenario cuando antes los artistas clásicos eran "sagrados e inamovibles".

Pilar Sánchez Luque (Coria del Río, Sevilla, 1978), conocida artísticamente como Pastora Soler, reflexiona en una entrevista con EFE sobre lo "afortunada" que se siente "por seguir aquí, tal y como están las cosas, que cada vez se complican más".

Tras una parada anoche en las Murallas Reales de Ceuta de su gira "Libra Tour", la artista sevillana transmite una visión muy clara del panorama musical actual: "hay una riqueza de talento y de gente nueva muy preparada por tener tanta información y muchísima personalidad, de ahí que las redes han ayudado a esa riqueza musical al poder acceder a música de cualquier país".

"A nuestra generación nos ha costado mucho antes y nos sigue costando mucho todo, es decir, hace un tiempo cuanto llevabas 30 años de carrera tenías tu sitio y no te lo quitaba nadie, pero ahora he visto a muchos compañeros que han ido desapareciendo y es algo injusto, pese a que yo me considere una afortunada", insiste.

Así, comenta que "los clásicos cantantes de antes eran sagrados e inamovibles pero ahora tenemos que seguir demostrando y seguir trabajando como si fuéramos nuevos".

CAMBIOS

El cambio de la industria discográfica lo asume con naturalidad: "Mi primer disco lo grabé con una orquesta en directo y ahora ha cambiado todo, la digitalización o la inminente pérdida del soporte del disco, por lo que no queda otra que adaptarse y hacerse amigo de las nuevas corrientes pero siendo fiel a su estilo".

No obstante, reconoce que tiene esa "parte de nostalgia" por el pasado pero "hay que evolucionar". "Me da muchísima pena que el disco se vaya a perder aunque está volviendo un poco lo de recuperar algunos, pero ahora todos consumen de forma digital y yo me incluyo porque tienes la inmediatez de tener las canciones en el teléfono móvil".

Su decisión de abandonar durante tres años los escenarios -desde el 2014 al 2017- la recuerda como "necesaria, ha sido un gran aprendizaje porque muchas veces hay que reconstituir las bases sobre las que se construye todo esto porque yo empecé muy joven -con 8 años- y no hay que tener prisa ya que es una carrera de muchos años, donde debes tener muy bien establecida lo que es lo artístico y lo que es tu vida".

Desde que en el año 1994 pusiera en el mercado su disco "Nuestras coplas" ya ha publicado otros doce tras la aparición el pasado año de "Libra". "Estoy muy contenta con la gira porque soy muy libra (por el horóscopo), representa mi equilibrio y significa que mi música tiene que equilibrarse porque bebe de muchas influencias diferentes ya que empecé con la copla, evolucioné a una canción más rítmica, luego otro paso hacia las baladas y todo eso lo meto en una coctelera y sale un espectáculo como el de este tour".

CARIÑO

La cantante tiene claro que promoverá alguna iniciativa para el próximo año con motivo del treinta aniversario sobre los escenarios. "Echo la vista atrás y llevo treinta años con sus más y sus menos, su retirada, su vuelta y su todo, lo cual es una carrera con mucho trabajo, mucha recompensa y mucho cariño por parte del público".

Pastora Soler cree que está en su "mejor momento de madurez" porque su madre siempre le decía que "una mujer, a partir de los 40 años, es cuando sabe lo que quiere en la vida y, por eso, tengo la edad perfecta".