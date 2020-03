Palabras sin traducción al español

Existen multitud de conceptos que se definen con palabras en otros idiomas pero no tienen un vocablo específico en castellano. Por ejemplo ¿con qué palabra describirías el reflejo de la luna como un camino en el agua? así ¿verdad?, con esas mismas palabras... Pués bien, este concepto tiene su vocablo en sueco “Mangata”. Y con qué termino defines el estar con tus amigos en una terraza o jardín charlando mientras poco a poco se va el sol hasta que se hace de noche sin daros cuenta... En árabe a esto se le llama “Samar”: sentarse y conversar con gente al atardecer.

Nosotros también tenemos palabras que no existen en otros idiomas como por ejemplo “Sobremesa”. Este vocablo que para nosotros, según la RAE, es el tiempo que se está a la mesa después de haber comido, no existe en inglés. Para ellos sería “the time we spent at the table talking after eating”, que pierde todo su encanto.

El doctor en Psicología Tim Lomas lleva unos años trabajando en su Happy Words Project: recopila palabras que expresan emociones positivas y que no tienen equivalente en otros idiomas. Este psicólogo de la felicidad ha reunido más de 900 palabras de casi 100 lenguas.

Desde el malayo al sueco pasando por el japonés y el pascuense, repasamos algunas palabras que no tienen traducción en nuestro idioma:

FERNWEH (Alemán)

Fernweh: nostalgia por un lugar en el que nunca has estado

Preciosa palabra que define el sentir nostalgia por un lugar en el que nunca has estado; ese deseo irrefrenable de conocer lugares nuevos. Se traduce como “pasión por viajar” pero parte de una etimología más cruel: la tristeza por estar en casa y el deseo por viajar lejos, cuanto más lejos mejor.

KOMOREBI (Japonés)

Komorebi: efecto de la luz al atravesar la vegetación

Alguna vez has estado tumbado o sentado bajo el sol y has notado el agradable efecto de la luz velada. El significado de este término japonés indica precisamente eso, el efecto de la luz al atravesar la vegetación.

TINGO (Pascuense)

Cuántas veces algún amigo te ha pedido prestado un libro que no has vuelto a ver, pues bien esto tiene su propio nombre en el idioma de la isla de Pascua. Robar posesiones de vecinos o amigos por el método de tomar prestado y no devolver.

TARTLE (Escocés)

Tartle: momento de vacilación al presentar a alguien

Estás en un grupo de personas y llega alguien que conoces pero no recuerdas su nombre. Llega la hora de presentarlo al resto y justo eso significa este vocablo, el momento de vacilación al presentar a alguien, porque te has olvidado su nombre.

SCHADENFREUDE (Alemán)

Se podría traducir como complacerse o regodearse con malicia ante la desgracia ajena.

POCHEMUCHKA (Ruso)

Pochemuchka: personas que no paran de preguntar

La mayoría de los niños podrían se definidos con este término. Dícese de esas personas que no paran de preguntar.

HYGGELIG (Danés)

Hyggelig: sentirse cómodo en un lugar acogedor

Aunque es difícil captar la esencia de esta palabra, su traducción literal sería algo así como “sentirse cómodo en un lugar acogedor”. No tiene porqué ser un lugar físico, pensar ven en hyggelig, es pensar en buenos amigos, en la familia, o en una buena conversación frente a la chimenea.

GIGIL(Filipino)

Un cachorrito, un peluche o un bebé gordote ¿a qué dan ganas de pellizcarlos? Pues gigil expresa el impulso de pellizcar algo que es insoportablemente tierno.

MANJA (Malayo)

Manja: comportamiento aniñado que a veces tienen algunas mujeres con sus parejas

El comportamiento aniñado que a veces tienen algunas mujeres con sus parejas. Palabras tiernas, arrumacos excesivos... esos empalagosos mimos que muchos encuentran insoportables.

TSUNDOKU (Japonés)

Tsundoku: adquisición de todo tipo de materiales de lectura, para dejarlos apilados sin leer

Tsundoku es un término japonés que se refiere al hábito muy arraigado en ciertas personas, relacionado con la bibliomanía, de la adquisición de todo tipo de materiales de lectura, pero dejando que se amontonen en la vivienda sin leerlos.

GATTARA (Italiano)

Inmediatamente se nos viene a la cabeza Eleanor Abernathy, más conocida como 'La loca de los gatos' de Los Simpson.

Gattara es una mujer mayor y solitaria que se dedica a acariciar gatos.

