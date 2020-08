La gran oportunidad perdida de Paco Rabal en “French Connection” y que aprovechó Fernando Rey

Es considerada una de las grandes películas de los años setenta, “French Connection: contra el imperio de la droga”, dirigida por william Friedkin, se estrenaba en el año 1971. Ese mismo año, se estrenaba también el que es considerado como uno de los mayores films policiacos de la historia del cine, “Harry el sucio” sirigida por Son Siegel. A ambos estrenos les separaban seis semanas de diferencia. Son dos películas que se parecen en cuanto a la temática elegida, pero que presentadas resultan ser muy diferentes, principalmente por el tono que sus respectivos directores decidieron aplicar en su desarrollo.

El personaje de Harry Callahan ha servido para muchos directores como inspiración para buscar la caracterización del mismo -muchos expertos coinciden en que la gran mayoría, trataron de copiar, literalmente, el personaje creado por Siegel- en su lado opuesto se encuentra el de Jimmy “Popeye” Doyle, que para nada se queda corto, ambos son dos personajes muy representativos de la historia del cine que se desarrolló en los años setenta. En el caso de “Popeye”, se trató del personaje que lanzó al estrellato a Gene Hackman, consiguiendo así su primer Oscar con este personaje.

UN ERROR DE CASTING

Pero volviendo a “French Connection”, sin ninguna duda el peronaje más divertido de la película es el que encarna el español Fernando Rey. En este caso, el actor interpretó al malvado de la palícula, y todo ello fue debido a un error en el proceso de casting. El director, Friedkin, encargó al equipo de casting contratar al actor que había visto en “Bella de día”, Friedkin se refería a Francisco Rabal. Pero en esta ocasión, el director de casting se pensó que el director se refería a Fernando Rey.

Cuando Fernando Rey se presentó al rodaje, estuvo apunto de sucederse un hecho que provablemente habría cambiado el rumbo de la película, y en consecuencia, su repercusión. Y es que estuvieron a punto de despedir a Fernando Rey. El hecho de que Paco Rabal no estuviera disponible para el rodaje, y que además este no sabía nada de inglés, allanó el camino a Rey, quien sin duda, no desperdició la oportunidad que se le presentaba.

LA PERSECUCIÓN MÁS FAMOSA DE LA HISTORIA DEL CINE

En numerosas ocasiones se ha rumoreado sobre los motivos que le llevaron a Friedkin a realizar la que se considera, una de las mejores persecuciones policiacas de la historia del cine. En este ocasión, se dice que William Friedkin tuvo un encuentro con Howard Hawks, a quien se le ocurrió preguntarle qué le parecían sus películas, a lo que el director le contestó que “muy malas”, a continuación, Hawks le animó a filmar una gran persecución, la más grande persecución jamás filmada.

La propuesta de Hawks caló en Friendkin. El resultado es que probablemente no haya escena donde los elementos que intervengan sean más sorprendentes a cada segundo que pasa. Pero no todo iba a quedar en el plano técnico, otro de los rumores es que la escena fue grabada sin los permisos pertinentes de grabación. Algunos de los destrozos son reales -no estaban pensados para que sucedieran, y sucedieron-. Como es evidente, los desperfectos causados durante el rodaje tuvieron que ser abonados una vez que el mismo terminó, uno de ello fue el siniestro de un coche.Sin duda alguna, un hecho al que seguro pudieron hacer frente debido al inminente exito de una gran película.