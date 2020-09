El recadito de Karina a la gestión del Gobierno que aplaude Toñi Moreno: "Está todo manga por hombro"

La cantante y actriz española Karina ha vuelto a sorprender en redes sociales con un vídeo opinando acerca de la situación que atraviesa nuestro país a raíz de la pandemia. La intérprete de 'Las flechas del amor' o 'Romeo y Julieta' traslada sus dudas acerca de la gestión de nuestros gobernantes ante la covid-19. Y lo hace en unos días de rigurosa actualidad por la situación que atraviesa la capital de nuestro país en plena segunda ola de casos del coronavirus y en el mismo día en el que el gobierno regional de Madrid comunicaba que hasta 37 zonas de la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso verán limitadas sus opciones de movimientos, así como los locales tendrás que cerrar a horas más tempranas.

LA OPINIÓN QUE EL GOBIERNO LE MERECE A KARINA

Como ella misma explica en su publicación de Instagram, se encuentra "preguntona" porque tiene muchas dudas. Las medidas de Díaz Ayuso le parecen discriminatorias, mientras que se pregunta si nuestros gobernantes son buenos gestores, "si no lo son que lo pongan en manos de una gestoría porque este país está manga por hombro", explica la cantante.

"Estamos mal, mal, mal...". La cantante asegura estar muy descontenta porque no ve que se llegue a ninguna meta. "Esto es jauja, aquí cada uno va a lo suyo". La intérprete jienense afirma que nuestros políticos no se pueden quejar de la calidad de sus ciudadanos, "nosotros sí que somos héroes, y los niños con sus mascarillas..."

SOBRE LA SANIDAD

A la cantante la Sanidad en nuestro país le parece una maravilla "pero no te rompas la crisma, porque si no, no te cogen el teléfono" puntualiza quejándose de que la covid-19 acapara toda la atención sanitaria en estos momentos.

Tal es su estado de ánimo y su incompresión ante la situación que atraviesa nuestro país, que Karina no regala a sus seguidores una canción como les tiene acostumbrados. Eso sí se despide con un gran beso "que cariño no nos falte".

Unas palabras que han prvocado los aplausos de innumerables figuras del mundo de la televisión y la prensa. Uno de ellos ha sido la presentadora de Canal Sur y, hasta hace poco, de 'Viva la vida', Toñi Moreno. A través de redes sociales respondía al periodista Borja Terán, que era quien compartía las imágenes, y le aseguraba: "Siempre pensé que era inteligentísima".

Siempre pensé que era inteligentísima https://t.co/6fHGBZpfC7 — Toñi Moreno (@tmorenomorales) September 19, 2020

