Nacho Sánchez y Clara Hails, protagonistas de "Mantícora", lo nuevo de Vermut

Nacho Sánchez, nominado a mejor actor revelación por "Diecisiete" (2019), y la actriz y dramaturga Clara Hails, ("Érase una vez en Buenos Aires", 2016) protagonizan la nueva película de Carlos Vermut, "Mantícora", que comienza estos días a rodarse en Madrid y Cataluña.

Tras su última y premiada cinta "Quién te cantará" (2018), que logró siete nominaciones al Goya, con máximo reconocimiento para su protagonista, Eva Llorach, Vermut retoma sus temas recurrentes para contar la historia de Julián, un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto. Y cuando Diana aparece en su vida, él siente que puede ser feliz.

Esta historia "sobre amor y monstruos en los tiempos modernos", en palabras del propio Carlos Vermut, "habla de un monstruo real, de los que viven entre vosotros y que te puedes encontrar en el metro o en la cola de la panadería. Habla de su necesidad de amar y ser amado", señala el director madrileño en una nota.

Producida por Aquí y Allí Films y Bteam Prods y con la participación de TV3 y Movistar+, fue el proyecto mejor valorado en el último comité del ICAA Selectivas y cuenta con la participación de TV3 y Movistar +. La película será distribuida por BTEAM Pictures y sus ventas internacionales serán gestionadas por Film Factory.

"Mantícora" cuenta con Alana Mejía González ("Forastera", "The Girl with two Heads") que debuta en "Mantícora" en la dirección de fotografía.

Como suele hacer el director, también dibujante y diseñador de sus propios carteles, Vermut ha añadido un apunte de una de sus "mantícoras": un ser de cuatro patas acabadas en garras de cuatro dedos, con cola y cuerpo de animal y cabeza de hombre, un dibujo original del autor sobre una de las versiones del guion de la cinta.

El equipo espera tener terminada la película este próximo verano.