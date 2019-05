Nacho Cano, regresa a los escenarios para actuar en el Sonorama

Nacho Cano, quien fuera integrante del grupo Mecano, actuará en el escenario principal del festival Sonorama Ribera durante la próxima edición de este encuentro, que se celebrará el próximo agosto en Aranda de Duero (Burgos).

Fuentes de la organización del festival han anunciado este martes la participación de Cano en Sonorama Ribera 2019, un encuentro que este año cumple su vigésimo segunda edición y que se celebrará entre el 7 y el 11 de agosto.

Nacho Cano interpretará canciones acompañado por distintos artistas y "grandes amigos del festival", después de veintidós años alejado de los escenarios.

Los asistentes al festival podrán escuchar de nuevo títulos como Hoy no me puedo levantar, Me colé en una fiesta, La fuerza del destino, Barco a Venus y El 7 de septiembre, junto a otros éxitos del pop español.

Entre los artistas que se darán cita en esta edición, la organización confirmó con anterioridad la presencia de la banda anglo-española de indie pop Crystal Fighters.

El de Aranda de Duero será el único concierto que ofrecerá en festivales en España este año Crystal Fighters, un grupo que ensambla en sus temas elementos tradicionales, como del folclore vasco, ritmos de la década de los años 80 y música electrónica.

Junto a Crystal Fighters, estará en Sonorama Ribera la mítica banda Tequila, capitaneada por los legendarios Ariel Rot y Alejo Stuvel.

Se sumarán al cartel de Sonorama Ribera Agoraphobia, Ballena, Basanta, BlackTV, Crudo Pimiento, De Perdidos al Trío, División Minúscula, Igor Pascual, Invisible Harvey, Julieta 21, La Regadera, Ladilla Rusa, Margaux, Marta Hammond, Mostaza Gálvez, Ñekü, Playa Cuberris, Rayo, Serial Killerz, Siloé, The Garlic Phantoms, The Levitants y Veintiuno.

Todos estos nombres se añadirán a los ya anunciados en un principio, entre los que se encuentran Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Luis Albert Segura, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria o Berri Txarrak.