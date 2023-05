El musical flamenco "Carmen", una "montaña rusa emocional", se estrenará en agosto

A partir de la ópera dramática de George Bizet, el director musical Óscar de Manuel ha creado "Carmen", el primer musical flamenco, "una pieza que se convierte en una montaña rusa emocional, además de ser carne y pasión", ha contado este viernes a EFE Jesús Carmona, coreógrafo del espectáculo .

"Es la primera vez que se aborda la opera "Carmen" como un musical, al menos bajo la mirada y el arte flamenco", ha señalado Jesús Carmona (Barcelona, 1985), Premio Nacional de Danza, modalidad de creación (2020).

La coreografía de Jesús Carmona, trasciende y protege la esencia de la danza española. "He intentado pasar por todos los registros dancísticos por los que yo me muevo, de tal manera que el espectador va a ver un flamenco tradicional con mucha pasión y también escuela bolera y contemporaneidad", ha explicado.

De este proyecto lo que más le ha atraído ha sido trabajar con libertad para romper con todos los estereotipos que tenía de "Carmen" en su imaginario. "Quería transparencia visual para no imitar y no tener reflejos de otros Carmenes".

"Ha sido un trabajo intenso eliminar los patrones y crear un nuevo discurso con movimientos sobre la escena", ha reconocido este bailarín que debuto con 16 años en el Teatro Zorilla acompañado por la Orquesta del Liceo de Barcelona.

Basada en la novela del mismo nombre de Prosper Mérimée, la ópera "Carmen" está ambientada en Sevilla sobre el año 1820 y protagonizada por una bella gitana de carácter y ahora Óscar de Manuel "ha sido fiel al libreto"..

Para este musical, Carmona ha trabajado varias Cármenes, "mis carmencitas, es decir, cada una de las bailarinas forman parte de la personalidad de Carmen", ha explicado el coreógrafo.

"No he querido mostrar esa faceta tan visceral de Carmen, al contrario he apostado por reflejar otros sentimientos que tenía como el miedo, la presión social o la necesidad de ruptura", ha añadido Carmona a quien le gusta trabajar "con la emoción más que con el discurso".

Este musical tendrá su estreno mundial el 11 de agosto en Marbella, Málaga. El 9 de septiembre se representará en el Kursal de San Sebastián (Gipuzkoa).

Luego, a partir del 23 de septiembre estará en el Palacio Euskalduna de Bilbao (Vizcaya) y el 5 de noviembre llegará al Teatro Real de Madrid.

"El flamenco goza de una salud excepcional, de hecho en casi todas las ciudades de España hay algún espectáculo y fuera de nuestras fronteras también", ha asegura Carmona con lo que quiere zanjar la polémica que ha surgido tras el paso de la cantante Blanca Paloma en Eurovisión.

"El flamenco tiene un lenguaje universal, se entiende, se siente y la gente lo vive con pasión", ha concluido Carmona que el próximo mes de junio estará en el Teatro Albéniz de Madridcon su espectáculo "Baile de bestias".