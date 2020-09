Mucha acción en el adelanto del tráiler de la última película de ‘James Bond: Sin tiempo para morir’

A escasas horas de que 'Sin tiempo para morir', la nueva entrega de la saga James Bond, estrene su tráiler final, la última película de Daniel Craig como 007 presenta un adelanto para ir abriendo boca y poniendo los dientes largos. #NoTimeToDie

Un breve teaser de apenas unos segundos que encadena trepidantes secuencias de alto voltaje y que augura que esta, como toda entrega de la franquicia Bond que se precie, estará cargada de toneladas de acción. Tras su retraso por la pandemia de coronavirus, el filme, dirigido por Cary Joji Fukunaga (True Detective) tiene previsto su lanzamiento para el 12 de noviembre.

Man on a mission. Check out the new poster for #NoTimeToDie in cinemas this November. New trailer coming this Thursday. pic.twitter.com/4ZHOJSfyZq