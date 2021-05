Mónica Naranjo cumple años: por qué dejó la música durante siete años y el consejo de Dalí que nunca olvidó

'Amor con fianza' será el título del nuevo reality -programa de telerrealidad, siguiendo la recomendación de la Fundeu-, que llegará a las pantallas de nuestra televisión en otoño y que va a contar con un gran reclamo al ser presentado por Mónica Naranjo. La cantante se va a pasar todo el mes de junio grabando en Ibiza en este nuevo proyecto profesional y que muchos ven muy parecido al que se emite en una de las grandes cadenas, 'La isla de las tentaciones' y que Mónica presentó en su primera temporada.





Para la Naranjo ponerse delante de las cámaras no tiene ningún secreto, como tampoco lo tiene subirse a un escenario para enfrentarse a miles de fans. Ya son muchas sus incursiones en espacios televisivos, la hemos visto como jurado en 'Operación Triunfo' o en 'Tu cara me suena'.





Mónica Naranjo es, además, de esas personas a las que no les cuesta sincerarse y contar su vida en la televisión. En la docuserie, 'Mónica y el sexo' se mostró en estado puro recorriendo diferentes países. Una apertura de fronteras para reencontrarse consigo misma.

"He dedicado la mitad de mi vida a dejarme la piel en los escenarios y la otra mitad, a crear una familia y una vida que nunca he querido compartir con nadie”, explicaba al principio de programa y añadía, “he sido todo y nada. Por eso, hoy más que nunca, quiero ser yo: una mujer de más de 40, orgullosa de cada arruga, de cada década vivida y de cada camino recorrido. Quiero hablar sin tapujos, enfrentarme a mis miedos sin máscara, porque quiero que me conozcáis muy bien”.

¿Por qué dejó la música durante siete años?

Los proyectos televisivos los compagina con su música, pero no siempre ha sido así. En 2001, decidió dar un giro a su vida, se marchó de España y se dedicó a vivir. La muerte de su hermano Enrique con el que estaba muy unida, también contribuyó a tomar la decisión radical.

"Estaba harta, en la vida hay que respetar los tempos y si no los respetas al final petas. Necesitaba vivir y me fui a Italia, vivía encantada en un pueblecito perdido cerca de Milán y no eché para nada de menos la música. Necesitaba vivir, necesitaba mojar un poco de pan en aceite, necesitaba aprender a cocinar, a ni siquiera maquillarme. Volví porque al final dije voy a bajar al estudio y a ver qué pasa, pero sin forzarme" reconocía en el último programa de 'Dos parejas y un destino' en el que actuó de anfitriona.

A su regreso, en 2008, con 'Tarantula' confesaba a la revista Hola que se había retirado porque había llegado a un punto en el que vivía el éxito como "una esclavitud". "Me llegué a sentir sola, como un perro abandonado. Es un círculo atractivo, pero luego te encuentras absorbido y llega un fin de semana y otro, te vuelves ermitaña y no sabes qué hacer", añadía que acabó "cansada": "No entendía nada. Y yo, cuando nada cobra sentido, cojo la mochila y me voy".

Lo que pudo comprobar a su regreso a la música es que sus fans no se habían olvidado de ella. En un mes, 'Europa' el primer tema que lanzaba del nuevo álbum se posicionaba en los primeros puestos de las listas de ventas y en descargas por Internet.

"Déjate llevar por la pasión", el consejo de Dalí a Mónica

A Mónica Naranjo nunca se le olvidará el consejo que le dio el gran genio de la pintura española, Salvador Dalí. En más de una ocasión la artista ha contado como conoció al máximo representante del surrealismo en España.

Mónica nació en Figueras a donde emigraron sus padres en los años 60 desde su Andalucía natal. Su padre, Francisco era de Málaga y su madre, Patricia, sevillana. Su infancia junto a sus hermanos, Enrique y Raquel, fue humilde, pero muy feliz.

Su madre limpiaba en la casa de unos médicos que tenían mucha relación con él pintor, con Salvador Dalí, que les visitaba a menudo sobre todo desde que murió su mujer, Gala. "Yo iba allí al salir del cole y lo veía en su silla de ruedas con una mantita roja. Un día mi madre le dijo que yo quería ser artista y ahí empecé a intrigarle. Él decía que no pintaba, sino que dejaba que la pasión guiara el pincel y que yo debía hacer lo mismo. Tardé años en entenderlo".





El pelo bicolor, su sello diferencial en sus comienzos

'Sola','Sólo se vive una vez','Óyeme' son algunos de los temas de su debut en la música con tan solo 20 años. Sony Music la lanzó en 1994 con su álbum 'Mónica Naranjo' en México.

Su voz, su fuerte personalidad y su estilo hicieron lo demás. A todo ello había que unir su pelo bicolor -mitad rubio/mitad moreno-, un sello de identidad que decidió cambiar en el año 2000 al teñirse de castaño.





Tenía tan claro desde los 14 años que quería ser artista que no ha cejado desde entonces en el empeño. Desde 1997 su carrera ha sido imparable, salvo por esos siete años de desconexión voluntaria. Quienes la conocen de verdad saben que es perfeccionista hasta la extenuación y cuida su privilegiada voz con la que ha conseguido triunfar en casi todos los estilos desde la lírica hasta la samba.

Si repasamos su discografía encontramos trabajos como 'Pantera de la libertad' y sin duda el tema que marcó un antes y un después en su carrera, 'Sobreviviré'.





'Enamorada', 'No voy a llorar', o 'Jamás' una de las mejores canciones de 'Lubna' uno de sus proyectos más ambiciosos. Con la fórmula ópera rock narra la desgarradora historia de una mujer que pierde a su hijo.

Tampoco podemos olvidar temas míticos como 'Tú y Yo Volvemos al Amor'

Dos matrimonios y un divorcio controvertido

En 1998 se casó con el compositor, arreglista y productor musical Cristóbal Sansano que era también su mánager desde el inicio de su carrera en la música. La relación tanto profesional como sentimental acabó en 2002 cuando se divorciaron.

Un año después Mónica comenzaba una relación sentimental con Óscar Tarruella, un mosso d'Esquadra al que conoció por azar. El entonces agente de la policía autonómica catalana formaba parte del dispositivo policial que investigaba el robo ocurrido en casa de la cantante. La relación duró 15 años en los que Óscar dejó el cuerpo para convertirse en el mánager de Mónica y esta llegó a adoptar a Aitor -el hijo de un primer matrimonio de Óscar-. Todo funcionaba, al menos de cara a la galería, hasta que en 2018 decidieron separarse. Un divorcio nada amistoso, más bien traumático.





Durante meses, Mónica Naranjo aseguró que el divorcio había sido "muy tormentoso". Por su parte, Óscar confesó que habían tenido una relación "muy tóxica" y calificaba a la cantante de "cruel". Desmentían así el comunicado que habían hecho público en el momento de su separación en el que aseguraban que: "A partir de ahora nuestras vidas irán por caminos distintos. Esta decisión, meditada y de mutuo acuerdo, fue tomada desde el cariño y el respeto que nos tenemos. En cuanto a lo laboral, seguiremos trabajando juntos, como venimos haciendo desde hace tantos años".

'Puro Minage' y 'Chicas malas', en vinilo

Como regalo de este 47 cumpleaños -Mónica Naranjo Carrasco nació en Figueras el 23 de mayo de 1974-, ha sacado al mercado dos ediciones especiales de sus álbumes, 'Minage' (2000) y 'Chicas malas' (2001), al cumplirse veinte años de su lanzamiento.

'Puro Minage', su homenaje a la diva italiana Mina, cuenta con todas las canciones del proyecto original, como 'Sobreviviré', y dos nuevas grabaciones 'Portati vía' y 'Amore' que ha grabado con Nek.

Por su parte, 'Chicas malas' es una edición picture disc en vinilo.