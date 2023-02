Maya Hansen convierte con sus corsés a una mujer en heroína

Con solo siete corsés deportivos, la diseñadora Maya Hansen ha construido el vestuario "upcycling" de una "mujer heroína", como recién salida de un cómic de Marvel, tal y como se ha visto en la tercera jornada de la pasarela madrileña.

"He mezclado la rudeza del deporte con la femineidad más absoluta; dos polos opuestos que se atraen, una unión muy interesante", según ha explicado este sábado a EFE la diseñadora.

La colección, que ha contado con la presentación de grupo de bailarines de ritmos urbanos y con la "creatividad como bandera", ha permitido a la creadora mostrar prendas "upcycling" a partir de elementos vinculados a la práctica deportiva como "sneakers", espinilleras, botas o balones.

Una colección transgresora, dinámica, con elementos del béisbol o el baloncesto -su creación favorita-, con la que ha confeccionado corsés desmontando deportivas y en la que por primera vez, incorpora diseños masculinos.

El hombre Maya Hansen ha cerrado el desfile con un corsé realizado con espinilleras de kickboxing, una versión que nos devuelve el recuerdo actualizado de la famosa serie de dibujos "Mazinger Z" y sus puños fuera.

"Una colección gamberra", en la que ha reutilizado objetos "reinventados" con frescura con los que quiere lanzar un mensaje "importante" para esta diseñadora que se ha marcado como objetivo ahorrar en coste y manufactura "lo que se traduce en menor impacto sobre el planeta".

FELY CAMPO, FIEL A SU UNIVERSO CREATIVO

Fely Campo (Salamanca, 1959) presenta en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid una colección prêt-à-porter de lujo para el próximo otoño-invierno 2023-2024 en la que se han visto una extensa colección de vestidos llenos de detalles.

Con 50 años de experiencia, la diseñadora que empezó a coser con solo 13 años para vencer su timidez. "Me creaba mi propio vestuario, quizá un poco raro, que me protegía de las miradas ajenas", recuerda en una conversación con EFE la diseñadora quien señala que con 15 años comienza a surgir un grupo de seguidoras a las que vestir con sus propuestas.

Con una formación casi autodidacta, empieza a comercializar sus diseños desde muy joven, hoy tiene taller propio, dos tiendas - Salamanca y Oviedo-, y está especializada en modelismo, patronaje industrial y estilismo.

En 2003 comienza su expansión internacional, especializándose en colecciones de fiesta y novia. Durante 50 años, Fely Campo se ha dedicado a vestir a mujeres de todo el mundo, aplicando el estudio del vestido a medida.

La ropa de Fely Campo va dirigida "a una mujer que evoluciona al compas de la vida", dice la diseñadora a quien le encanta vestir a la mujer "con absoluta libertad".

"Me encanta que la mujer no se disfrace, que tenga la suficiente personalidad para llevar prendas atrevidas, no que las prendas la lleven a ella", añade la creadora que ve que este.

Cree que la moda es un reto diario, que además de embellecer a la mujer es una industria en la que hay mucha "creatividad y mucho talento", pero reconoce que el sector hay egos muy grandes, no hay unión entre el diseño y la empresa, "fundamental para que esta industria despegue".

"La moda es industria, aporta dinero a un país y muchos talleres pequeños hacen una gran industria", concluye Fely Campo que, hasta hoy, ha sabido crear su propio universo.