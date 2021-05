Marta Sánchez a los 55 años: tajante sobre la comparación con Rosalía y el motivo que la alejó de Javier Conde

En dos semanas, el sábado 22 de mayo, Marta Sánchez se va a subir al escenario del Teatro de la Casa de la Cultura Carmen Conde de la localidad madrileña de Majadahonda para celebrar sus 35 años en la música. Un gran acontecimiento para la cantante que ya ha vendido todas las entradas, un aforo más reducido, más íntimo para respetar las normas sanitarias que ha impuesto en todos los ámbitos de nuestra vida el coronavirus.





De paso, Marta Sánchez recuerda a todos sus seguidores que este sábado, 8 de mayo, es su cumpleaños. 55 primaveras contabiliza ya el calendario particular de la cantante. Una cifra redonda que, sin duda, va a celebrar y mucho. Hace un año, este mismo día, Marta festejaba su honomástica en Canarias con su pareja y su hija. El confinamiento le había pillado en las islas y decidió quedarse allí junto a su actual pareja, el empresario canario Federico León.

Este año la pareja está en Madrid por donde se les ha visto pasear en los últimos días, demostrando que su relación va viento en popa.

Europa Press





Más enamorada que nunca del empresario canario, Federico León



“Mis ojos brillan cenando con mi chico: estoy más enamorada ahora que al principio” decía en una entrevista a La Vanguardia en octubre de 2020. Y añadía "estoy más enamorada ahora que al principio. Ojo, que también hay que cultivar la llama".

Y, ¿quién es Federico León del que está tan enamorada la reina del pop? Es un empresario canario socio de Emiliano Suárez, uno de los herederos de la firma de joyería, y quien les presentó hace tres años en Tarifa en la fiesta de su cumpleaños. Marta es íntima amiga de Carola Baleztena, mujer de Emiliano.

Federico León Sierra y Emiliano Suárez son junto a Enrique Leal los impulsores de la agencia de comunicación y eventos Do The Right Thing. De hecho, Federido, Fede para los amigos, el novio de Marta es el administrador único de la sociedad, que se dedica a dar servicios de consultoría de márketing, comunicación, imagen y relaciones públicas a diferentes marcas como Aristocrazy, una de las líneas de negocio de joyería Suárez.

El grancanario es reconocido en las islas como empresario de éxito, es CEO de DiLight, compañía que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria y con la que ha puesto la iluminación a restaurantes tan conocidos como el Asador Donostiarra o el Kabuki Wellington en Madrid. Como persona, quienes le conocen aseguran que es una persona muy positiva y optimista, amante de la gastronomía y los coches. Y muy apasionado.





Federico es la última relación de Marta Sánchez, pero no ha sido el único hombre de su vida. Estuvo casada con el argentino Jorge Salati, que fue su primer marido y manager, pero la mezcla amor y negocios no funcionó bien. Jesús Cabanas se convirtió en su segundo marido y con él tuvo a su hjija Paula. Pese a que el amor terminó no así la amistad y Marta y Jesús siguen siendo amigos.





Pero, sin duda, uno de los amores que más ha marcado su vida fue el torero Javier Conde, "del que estuve muy enamorada" dijo la artista en un programa del corazón televisivo. ¿Qué les llevó a romper? "Yo no me sentía identificada con el mundo de los toros y, además, era muy celoso" respondía Marta. Tras la ruptura, la diva rubia, sacaba al mercado 'Soy yo'. Más de uno interpretó el "Soy yo, la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves. Esa mujer que perdiste una vez" como un mensaje al torero que terminó casándose con la también cantante Estrella Morente.

Las mujeres de su vida: su madre, su hermana y su hija

Marta siempre ha estado muy unida a su familia. Para ella, su hermana Paz, que era su melliza, lo era todo por ello cuando fallecía en 2004 a causa de un cáncer, la cantante perdió una parte de ella misma.

Tanto le duele su muerte, que no puede ni ir a visitar su tumba, como reconocía en el programa presentado por Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'. Marta admitía que no suele ir a Coruña donde está enterrada su hermana y vive su sobrino porque “he vivido cosas muy duras allí y aunque es un lugar maravilloso, me cuesta mucho regresar. Mi madre vive allí, pero voy poco” .

Eso no significa que no vea a su madre con la que también tiene un cordón umbilical que no se puede romper.

¿Y cómo es Paula Cabanas? Paula a la que vemos en la foto con su madre y su abuela es una joven de 17 años de su tiempo. Influencer, enamorada de la moda y apasionada del surf y de la que su madre está muy orgullosa.

Los comienzos con Olé Olé y su enemistad con Vicky Larraz

Cuando Marta Sánchez se convirtió en la solista de Olé Olé, ella era una desconocida y el grupo, uno de los más importantes del pop español de la década de los 80 que se acababa de quedar sin la que era su vocalista, Vicky Larraz, que quería triunfar en solitario.

Y comenzó la leyenda de que ambas cantantes no se soportaban. De hecho, las dos alimentaban ese ruido mediático con declaraciones la una contra la otra. Como el tiempo lo cura todo, ahora Marta y Vicky son amigas. Una relación que comenzó cuando les propusieron grabar juntas 'Búscala'.

"Fui a su casa y descubrí a la Marta en la intimidad, con su hija.Tuvo mucha generosidad. Lo viví como una película. Ahora somos amigas", confesaba en una entrevista en 'Sálvame', Vicky Larraz en la que también despejó el por qué de los enfrentamientos de antaño, "es como cuando dejas a un novio y el novio se va con una más guapa que tú, que es Rubia, canta maravillosamente, los chicos están contentos. Fue un poco por ego. No la soportaba, pero era mutuo".

Cuando cantó a los soldados en el Golfo Pérsico

Navidad de 1990, más de 1.000 soldados españoles estaban destacados en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico, era la contribución española a la alianza internacional comandada por EE.UU. contra la invasión de Kuwait, la Primera Guerra del Golfo.

Marta Sánchez y su grupo Olé Olé actuaban en Nochebuena en la Numancia y el día de Navidad ante los soldados destacados en las corbetas Diana e Infanta Cristina que estaban atracadas en el puerto egipcio de Safaga (para los amantes del detalle, Defensa puso a la venta la corbeta Diana por 200.000 euros en 2016).

Aquel mes de diciembre de hace 31 años, Marta Sánchez era una chica de tan solo 24 años, que sabía que su actuación respondía a “alegrar la vista a los marineros” porque admitía que no tenía ni idea del conflicto del Golfo, “lo mío no es la política; o sea, que para qué me voy a meter".

Por actuaciones como aquella, hace poco afirmaba que ella había sido "la Rosalía de mi generación" lo que encendió las redes sociales. A esos "haters" (odiadores) les dedicaba en su perfil de Instagram este mensaje: "No pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo".





El día que puso letra al himno de España

Teatro de la Zarzuela, sábado 17 de febrero de 2018. Día muy especial para Marta primero, porque celebraba sus 30 años de carrera y segundo, porque se subía, por primera vez, al mismo escenario en el que "tantos aplausos" recibió su padre, el bajo barítono Antonio SánchezCamporro, ya fallecido y porque se enfrentaba a su público, que había agotado las entradas desde hacía meses, con un formato desnudo,solo a piano y voz.

"Me costará no emocionarme. Este es un lugar que significa muchas cosas, porque aquí vine mucho con (mi padrino) Alfredo Krauss. No sé si me tocará el mismo camerino que a él, pero sí sé que estarán por aquí acompañándome", dijo la cantante días antes en la presentación del concierto a los medios. Y se emocionó y emocionó a todos los que asistieron al espectáculo con todo el concierto y sobre todo con el final, la interpretación del himno de España con letra propia.

No gustó a todo el mundo y durante una actuación en Badalona, le gritaban: ¡fascista!

Durante el confinamiento del pasado año, Marta confesaba a sus seguidores la tristeza que le ocasionaba no poder cantar el himno libremente: "Me gustaría poder tener libertad para poder cantarlo, pero con la que está cayendo ni loca. Es muy triste no poder cantar el himno porque es la bandera que nos representa nuestra España que estamos salvando todos con nuestro esfuerzo, pero...ya lo hablaré en otro momento".