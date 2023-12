Marta Carazo (TVE): el Telediario 2 ofrecerá información que se entienda, no análisis

Belén Escudero

La periodista Marta Carazo, que conducirá desde enero el Telediario 2 de TVE, hasta hace poco presentado por Carlos Franganillo, acaba de aterrizar de Bruselas, su último destino, y ya tiene claro cuál será la base de su informativo: "que los telespectadores entiendan la actualidad. Análisis, no".

En una entrevista a EFE, Carazo, con una dilatada trayectoria de veinticinco años en RTVE, cuenta cómo va a hacer suya la audiencia que tenía Franganillo en el TD2 y cómo va a poner en valor la pedagogía de la información que ha practicado desde Bruselas.

"Creo que la dirección ha querido que fuera yo -dice- porque ha puesto en valor que he tratado de entender muy bien esa información farragosa y explicársela al espectador para que la haga suya. Pretendo seguir haciendo lo mismo, es una labor un poco de trituradora de cosas complicadas para que la gente lo entienda".

Se sube a un barco que está en marcha y que afirma no pilotaba sólo Carlos, ni lo hará sola ella porque el equipo, que fue uno de los handicap para que aceptara, es el que hace que el Telediario "sea de la calidad que es" y Carazo intentará "mantener el nivel y si acaso, mejorarlo".

Al TD2 no le corresponderá hacer análisis, pero sí aportar todo el contexto necesario para que el espectador entienda y al final decida "con quién está de acuerdo y con quién no ante el momento político que vivimos, pero también para otro tipo de informaciones", como de salud, de ciencia o de sociedad.

Pregunta.- Te enfrentas a Vicente Valles a la misma hora, a Franganillo, dos formas distintas de afrontar la información. ¿Qué informativo hace falta?

Respuesta.- Un informativo cercano, que aporte distintos puntos de vista, capaz de dedicar tiempo a los temas importantes, que no estemos tan marcados en ese sentido por la audiencia, que podamos dedicar a un tema importante un bloque, con distintos reportajes que den distintas visiones de lo que es una misma información y que le dé al espectador la oportunidad de, sin poder estar en el lugar, estar muy cerca de él, o sin poder estar en la cabeza de quien te está contando algo, poder estar muy cerca.

Para mí eso es vital, que la gente te entienda, y para ello tú tienes que entender lo que estás contando. Es el reto. Vicente y Carlos son dos profesionales, que no hace falta ni que los califique, lo hacen fenomenal, y nosotros trataremos de hacerlo también fenomenal.

P.- El rigor, todos los compañeros destacan tu profesionalidad y rigurosidad para ejercer la profesión...

R.- Yo necesito saberlo todo para poder entender las cosas. Aunque yo no escriba en una página de un periódico con cosas muy precisas -la televisión es más de alguna manera trazo grueso-, necesito entenderlo todo como si fuera a hacer una tesis. Entonces, sí, es verdad que soy muy rigurosa.

Pregunto mucho, no me importa quedar de tonta si en algún momento alguien piensa ¡esta chica!, ¿cómo no sabe esto?, pero prefiero entenderlo y tener muy claro lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania me imbuí en la información militar, en qué tipo de armamento se usaba, y yo no tenía que explicar qué tipo de misiles iban o venían, pero para mí era importante saber la envergadura de lo que estás contando .

Y para poder tener esa sensación, esa protección de la envergadura o de la importancia de una cosa o no, tienes que saber muy bien qué está ocurriendo.