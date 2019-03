Marques-Marcet: "La Biznaga de Málaga es un impulso para seguir trabajando"

El director barcelonés Carlos Marques-Marcet, que ha ganado este sábado su segunda Biznaga de Oro al mejor largometraje del Festival de Cine en Español de Málaga por "Los días que vendrán", ha asegurado que el premio es "un impulso para seguir trabajando".

"La ilusión es igual, pero lo vives de otra manera, y ha sido inesperado, porque era remoto que ocurriese otra vez", ha afirmado en rueda de prensa el cineasta, que ganó por primera vez en Málaga en 2014 con "10.000 km".

En aquella película hablaba de una relación de pareja a distancia, ahora ha mostrado el momento del embarazo y, para el futuro, admite que hay "otros momentos vitales y otras edades" que le interesa "explorar".

"He empezado hablando de cosas muy cercanas, y de gente de mi edad, y ahora me siento más capaz de contar otras cosas", ha señalado Marques-Marcet.

Sobre el trabajo de dirección de actores, ha subrayado que esta película "está hecha para ellos" y hay que "crear el clima y la situación en la que se puedan arriesgar, que sepan que están en buenas manos y que se puedan equivocar".

"La palabra interpretación en castellano me parece algo sesgado, porque también tiene algo de creación. Me gusta en inglés, 'to play', jugar, porque tiene algo de que somos niños y encima nos pagan por eso".

El director ha expresado su "amor absoluto" por Málaga y su Festival, por cómo ha tratado a su película "y al cine catalán en general".

La protagonista de su película, María Rodríguez Soto, premio a la mejor actriz del certamen, ha señalado que es "un reconocimiento al trabajo de mucho tiempo, al menos teatralmente", y el hecho de que se "visibilice así" le hace estar "muy agradecida".

El argentino Oscar Martínez, premio al mejor actor por su trabajo en el largometraje "Yo, mi mujer y mi mujer muerta", de Santi Amodeo, ha asegurado que este galardón tiene "un significado emocional adicional" por recibirlo en Málaga, cerca de donde se rodó la película.

Martínez, que alterna los trabajos en su país y en España, reconoce que le ha "bailoteado en la cabeza" la idea de quedarse aquí, porque "aquello (Argentina) está muy difícil, bastante tóxico", y en España está "muy a gusto".

La actriz Maggie Civantos, que con "Antes de la quema", de Fernando Colomo, ha ganado el premio a la mejor actriz de reparto -"ex aequo" con Carolina Ramírez, de "Niña errante"-, ha confesado que éste ha sido "un personaje muy especial" para ella.

"Antes de la quema" ha logrado además el premio del público, algo que puede ser "un impulso fantástico para el estreno en junio" para una película como ésta, "hecha para el público", ha añadido Civantos.