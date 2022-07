Marie Lu se inspiró en el grupo surcoreano BTS para su próximo héroe juvenil

La escritora estadounidense de origen chino Marie Lu, referente de la literatura juvenil, tiene nueva historia para sus lectores, se llamará Estrellas y humo, y su protagonista, una superestrella musical, está inspirado en el fenómeno mundial del grupo musical surcoreano BTS.

En una entrevista con Efe, la escritora ha indicado que el libro saldrá en abril de 2023 y es una historia en la que lleva trabajando desde hace dos años.

Narra la historia de un chico llamado Winter, que es la superestrella musical más popular del mundo y es reclutado para ser un espía, al que emparejan con Sydney.

Es una historia de enemigos a amantes, que, según ha señalado Lu, es algo que entienden muy bien los jóvenes, y surgió en plena pandemia, donde fue horroroso ver cómo cada noticia nueva era más tremenda que la anterior.

La autora del superventas Skyhunter, que ha participado en el Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción Celsius 232 de Avilés, concibió Estrellas y humo durante la pandemia, en una búsqueda de un lugar seguro donde sentirse feliz con algo divertido.

Esta nueva "saga" -así se ha referido a su nueva propuesta- será un regalo para sus lectores que han sufrido el lastre de la pandemia, para que puedan escapar con ella de esa pesadumbre.

Marie Lu (Wuxi, China, 1984) se mudó con su familia a Texas con cinco años, pero mantiene muy viva la influencia oriental en su día a día. Ha confesado que, si pasan muchos días sin la comida típica de su país natal, se pone un poco gruñona.

Aunque ha llegado al Celsius abierta a hablar de cualquiera de las obras que nutren su carrera, sus seguidores se han centrado más en Skyhunter, una novela emplazada en un futuro muy lejano, en el que ya no existe la sociedad actual y en el que Talen es una chica guerrera que lidera la defensa de la última nación libre.

La sensación que traslada esta novela a los jóvenes es la de la esperanza, dado que muchos lectores le escriben inseguros y asustados por los problemas del mundo actual: Creo que es demasiado aquello con lo que tienen que lidiar para una edad tan temprana.

En su opinión, las guerras y los conflictos no deberían de ser tan relevantes en sus vidas, y los adolescentes deberían de estar preocupados por sacar buenas notas, por tener una buena relación con su familia, por tener su primer amor y estar con sus amigos.

Los jóvenes de hoy en día son valientes, salen a la calle, quieren luchar por sus derechos, saben hablar y dar la cara por sus ideas, y lo que intento con mis novelas es darles la sensación de que, al final, siempre habrá un control del bien sobre el mal y habrá esperanza, ha declarado.

Lu tiene una especial querencia por Skyhunter por la dificultad que entrañó su concepción, ya que tuvo que lidiar con una serie de problemas y trabas que planteaban sus personajes y la construcción de su universo.

Es la novela más distópica que he escrito y, por lo difícil que me resultó escribirla, me siento orgullosa de haberla sacado adelante. Por eso es, en este momento, mi preferida, ha remarcado. EFE

