'Mapa a Pandataria', un recorrido hacia la superación abrazando la diferencia

La actriz Cayetana Guillén Cuervo y el director y coreógrafo Chevi Muraday han presentado el documental del que son protagonistas junto al resto del elenco de la obra 'Pandataria', la isla que sirvió de prisión desde los césares a Mussolini, que habla de la reconstrucción de las heridas y del respeto al diferente.

'Pandataria' se estrenó en el último Festival de Mérida y el 14 de febrero llega a los Teatros del Canal; un proyecto que se gestó hace tres años y que ahora, en forma de documental, 'Mapa a Pandataria' "llega en un momento muy oportuno, en el que vivimos en una sociedad muy polarizada", advierte Chevi Muraday a EFE.

Aunque puntualiza que no se trata de un "discurso politizado; no queremos excluir a nadie -dice-. Todos somos válidos, la idea es acoger a todos y favorecer el encuentro, a fin y al cabo, quién no se ha sentido excluido alguna vez".

Un documental que trasciende el proceso de creación y se adentra en "la diversidad del elenco, en biografías dispares para que el público entienda la obra. Nos abrimos en canal tras muchos días de ensayo. Queríamos contar de dónde venimos y por qué estamos aquí", apunta.

Guillén Cuervo asevera que se trata de mostrar la necesidad de "abrazar la diferencia, de lo terapéutico del amor, de lo necesario del consenso, del dialogo, de la dignidad, de los derechos humanos".

Y continúa diciendo que el documental "un grito sin ideología que convence a conservadores y progresistas. Estamos hablando del ser humano, de sus heridas, de cómo salir de ahí con tu voluntad y la ayuda de otros".

Pandataria es una isla a la que, en la época de la dinastía Julio-Claudia, se desterraba a las mujeres del imperio que no se adecuaban a las normas: adúlteras, poderosas, independientes o políticas.

Una isla-prisión en la que siglos más tarde, rebautizada como Ventotene, Benito Mussolini encarcelaba a sus opositores y en la que Ursula Hirschmann, que acompañaba a su marido, escribió en papel de fumar el Manifiesto de Ventotene, en el que describía una Europa sin fronteras, el punto de partida del federalismo europeo.

Elio Toffana, Basem Nahnouh, La Merce y Chus Western son junto a Cayetana Guillén Cuervo y Chevi Muraday un elenco inclusivo, unido por una coreografía que hermana y quieren "repetir el hecho artístico en la vida real. Un documental que es reflujo de historias de superación y que trata de preguntar qué haces tú por mejorar el mundo y la vida de los demás", explica la actriz.

Las artes escénicas han conseguido salvar, de una manera o de otra, a cada uno de los integrantes de la compañía que desvelan en el documentan heridas y superación no relatadas antes con los que querían ser uno más, para poder ayudar con su experiencia a otros.

"A mi la danza me salvó -comenta Muraday-", si he podido sobrevivir a la experiencia que comparto -sin querer ponerme como referente-, si con ello puedo ayudar a un joven o una persona me vale".

'Mapa a Pandataria' se estrena mañana en el canal gratuito CaixaForum+ y ha sido realizado con la colaboración de Losdedae, Mucha Calma, Cultura Inquieta Films.EFE

