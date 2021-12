Manuel Bandera cumple 61 años en "uno de los mejores momentos de su vida"

Estamos en un teatro de la Avenida Broadway, en el Midtown Manhattan; en su escenario Zach, un célebre y exigente coreógrafo y director teatral y su asistente, Larry, ponen a prueba a diecisiete candidatos que se han presentado a una audición para una nueva producción musical. Zach es un tipo muy perfeccionista que vive para el espectáculo, el teatro, en definitiva, por y para el trabajo. Su perfeccionismo le lleva a ser muy exigente con los aspirantes y a tener algunos problemas en su vida personal que también aparecen en la función.

Por si aún les queda alguna duda, Zach es Manuel Banderaque desde el pasado mes de octubre se pone las mallas y el esmoquin dorado -con su chistera dorada-, y demuestra que a sus 61 años (los que cumple este domingo 12 de diciembre), está en perfecta forma física y dispuesto a triunfar en este musical que produce y dirige Antonio Banderas.

Porque protagonizar 'A Chorus Line' conlleva muchas exigencias como calentar muy duro una hora antes de cada función no solo la coreografía, también el canto para que el espectáculo que vean quienes están sentados en las butacas del teatro sea impecable. La dureza y dificultad del papel no fue obstáculo para que Manuel Bandera dijera sí a la proposición de Antonio (que pese al confusionismo sobre sus apellidos Badera/Banderas, no son hermanos ni siquiera familia), "Antonio me ha hecho un regalo que no tengo tiempo para agradecéserlo en la vida. Me llamó que fuera a su teatro del Soho y me propuso que si yo quería hacer Zach. Le dije que por supuesto que sí. Es un musical que yo venía persiguiendo desde hace muchos años. Este musical vino a Madrid al Teatro Monumental cuando todavía era teatro y no era sala de conciertos como es ahora. Y vino en el año 85, entonces, yo era bailarín en aquella época en Madrid y todos los bailarines de Madrid pasamos por allí. Y nunca más volvió. Nunca más volvió a España hasta que Antonio lo ha rescatado, lo trajo y lo estrenó en el Soho antes de la pandemia" [Manuel Bandera en "Herrera en COPE"].





Manuel y Antonio, su amistad más allá de su apellido

'A Chorus Line' es el último musical en el que participa Manuel, que ya formó parte del elenco de grandes producciones como "Chicago", "Cabaret" o "El Zorro". Pero 'A Chorus Line' ha sido, también, el último punto de encuentro entre Antonio y Manuel, pero la amistad entre Manuel Bandera y Antonio Banderas viene de lejos. En 1990 se les podía ver juntos en el documental 'En la cama con Madonna' en el que se cuentan momentos de la vida pública y privada de la diva durante su gira Blonde Ambition Tour, un espectáculo que con su innovación cambió el sentido de los conciertos en vivo.

En ese documental Pedro Almodóvar presentaba a la reina del pop a Manuel Bandera en presencia de Antonio que entonces seguía casado con Ana Leza, a la que también se puede ver en las imágenes, al igual de Bibiana Fernández, Alaska o Rossy de Palma.





Almodóvar volvió a ser nexo de unión entre ambos actores al dirigirles en '¡Átame!', película en la que Manuel Bandera aparecía bailando un tango. En 1993, el director manchego dirigía de nuevo a Manuel en 'Kika'.

"Uno de los mejores momentos de mi carrera"

Con "Las cosas del querer", este actor malagueño que había debutado en teatro en su tierra y en alguna que otra revista musical en Madrid, se hizo muy popular. Previamente había pasado por televisión como bailarín del "Un, dos, tres..." y tras el éxito en el cine presentó junto con Bárbara Rey el programa musical "Esto es espectáculo" en TVE.



Una carrera que dura ya 32 años y que está -como reconocía el actor a Carlos Herrera, en "Herrera en COPE"-, "en uno de los mejores momentos de mi carrera". Una carrera que Manuel comenzó bailando en espectáculos similares al que está protagonizando, "es la tercera vez que paso por esta experiencia, una experiencia inigualable que quienes han creado los espectáculos vengan a montarlos como se estrenaron en Broadway. De estas experiencias tengo metido el ritmo".





Admite Manuel que con la última obra "me estoy metiendo un palizón que no me lo creo ni yo, pero me siento rejuvenecido, lo siento hasta en la piel, soy un ejemplo vivo de que nunca digas, nunca jamas".

Manuel agradece la oportunidad que Antonio Banderas le ha dado , “a veces me pellizco porque creo estar soñando”, y pese a que ha tenido, como reconoce, mucha suerte en su vida personal y laboral, también ha pasado por momentos complicados. “He tenido épocas de estar tres años sin trabajar. Para los artistas, cuando no suena el teléfono piensas ya no me van a volver a llamar más y lo pasas mal, muy mal”, [entrevista a Diez Minutos]

Todo empezó con la Educación Física y el baile

Manuel Bandera dejó Málaga para estudiar en Madrid Educación Física, durante la dura preparación que supone hacer INEF, su físico y el ver a chicas en mallas (como confesaba en una entrevista en Diez Minutos) le llevaron a formar parte de un grupo de baile. Eso le sirvió para formar parte del cuerpo de baile de la compañía de Raúl Sénder. Conocer a Bibiana Fernández -una de sus mejores amigas-, le permitió ser uno de los bailarines de “Una noche con Bibi”, un espectáculo que Bibiana mantuvo en cártel en 1985 en el Teatro Calderón de Madrid.

Su formación como bailarín le llevó a hacerse con el triunfo en la séptima edición de “¡Mira quién baila!”.







Mientras que participaba en “¡MQB!”, encarnaba a Ramón Rivas en la cuarta temporada de “Amar en tiempos revueltos”, una de las series de mayor duración de la historia de la televisión en España. También ha formado parte del elenco de “Acacias 38” serie que finalizaba este 2021 y que ha contado con 7 temporadas.

VÍDEO | María Gracia y Manuel Bandera se incorporan a #Acacias para dar vida a Bellita y Jose ?? https://t.co/If2jnsN5lLpic.twitter.com/a0YzQjwnaN — Acacias 38 ?? (@acacias38_tve) February 22, 2019





Marisol, su otra mitad con la que lleva 33 años casado

Desde que conoció a Marisol Muriel no se han separado pero, y pese a dedicarse a la misma profesión, solo han trabajado juntos en dos ocasiones.





Se conocieron en él ‘Un, dos, tres…’, Manuel era uno de los bailarines de Giorgio Aresu y Marisol entró a formar parte del ballet y les pusieron a bailar juntos, de pareja. La segunda vez que han compartido trabajo, en esta ocasión no plató televisivo sino escenario, ha sido en ‘La Última Tourné’ en la que Manuel interpreta a un director, autor y productor que regenta una pequeña compañía de variedades que se ganan la vida por los pueblos de España. En el espectáculo, Marisol Muriel es Chelo Mir, una bailarina obsesionada con sustituir a la primera vedette Miranda Vega, papel que interpreta Bibiana Fernández otra de las protagonistas de la obra junto con Alaska y Mario Vaquerizo.

De los 33 años de amor, Manuel solo tiene palabras de amor para su mujer con la que se casó en 1988. Cuatro años más tarde nacía Miguel, su único hijo, “el momento más maravilloso de nuestra vida”.

La familia, lo más importante para el actor, tiene un miembro más que incluso va con él al teatro a los ensayos.

Manuel Bandera, que este sábado cumple 61 años, tiene carrete para rato, y no puede estar en mejor forma física por su papel actual en el teatro, quizá por ello, no se ha parado a pensar a qué se dedicará cuando llegue el momento del retiro, de bajarse del escenario.