Maneskin y The Killers han confirmado este jueves su presencia en el Festival Mad Cool 2024, que se celebrará entre el 10 y el 13 de julio, y en el que ya se habían anunciado nombres como Pearl Jam, Dua Lipa, The Smashing Pumpkins y Avril Lavigne.

Según el cartel definitivo, publicado hoy en redes sociales por la organización, otro nombres de la séptima edición son los de Janelle Monáe, Sum 41, Black Pumas, Jessie Ware, Bring Me The Horizon y Arlo Parks.

Con una jornada más que en su anterior convocatoria, Mad Cool iniciará la programación el miércoles 10 de julio con Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Janelle Monáe, Garbage, Rels B, Nothing But Thieves, Tom Odell, James Arthur y Soccer Mommy, entre otros.