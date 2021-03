MADRID.-El mundo rural, Stefan Zweig y los títeres protagonizan la agenda cultural de este fin de semana

El mundo rural, el escritor Stefan Zweig y los títeres protagonizarán la agenda cultural de la Comunidad de Madrid para este fin de semana en diferentes espectáculos programados en el marco de los festivales Teatralia, el Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS) 2021 y Canal Connect.

En cuanto al desarrollo de la programación de FIAS, este viernes tendrá lugar en el Teatro de la Abadía la obra 'Kondaira Eder Hura' de Verde Prato, con una experimentación de la voz junto a un looper y un teclado. Joana Gomilla llega al mismo teatro horas después con 'Paradis Joana'.

Por su parte, dentro de Canal Connect, ofrecerán 'Moving in concert' de Mette Ingvartsen, que imagina un universo en el que los humanos, la tecnología y la materia natural convive creando un conjunto abstracto de movimiento en los Teatros del Canal.

En el mismo lugar, llegará el viernes 'MA + Tripods One' de Maxime Houot y Moritz Simon Geist con un espectáculo en directo, una coreografía futurista e hipnótica basada en composiciones de luz que se activan sobre un ballet de proyectores controlados pero impredecibles.

En el Teatro de la Abadía, será el turno de 'QuitamiedoS' de Kulunka Teatro y en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares 'HUBO' de El Patio Teatro, que ofrecerá una obra sin palabras sobre el amor, la soledad, la memoria y el arraigo, premiada como Mejor Espectáculo de Títeres 2019, en el marco de Teatralia.

De vuelta a la capital, Casa degli Alfieri ofrecerá 'BOH!' en el Centro Cultural Pilar Miró, y en Villanueva de la Cañada, Torrelodones y Majadahonda llegará 'La fábula de la ardilla' de La Baldufa Teatre

A ellas se suma 'Hamelí' de Xip Xap en Leganés y Valdemoro; y 'The Love Story of Romeo & Juliet in 40 minutes' (La historia de amor de Romeo y Julita en 40 minutos) de MishMash International Theatre Company en La Cabrera, Colmenarejo y en Madrid, en el centro Paco Rabal. También aquí se ha programado 'Las aventuras de Huckleberry Finn', además de 'Vida' de la compañía Javier Aranda en Colmenarejo y Aranjuez.

Ya el sábado, en el marco del Festival de Arte Sacro, la Comunidad de Madrid contará con la obra 'Temple' de María de la Flor y 'Lejos' de Club del Río.

En Canal Connect, contarán con 'G5 Inter_Espèces' de Rocio Berenguer y Periferia Teatro 'Nube Nube' en Navalcarnero.

Las actividades se complementan con 'Rosa Caramelo' de El Titiritrán Teatro en Las Rozas y Paracuellos de Jarama; y '24 horas en la vida de una mujer' de Ignacio García en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, en la que Silvia Marsó protagoniza una historia del célebre escrito Stefan Zweig.

Finalmente, el domingo tendrá lugar 'Y los sueños, sueños son: la guerra de los contrarios' de Serendipia Ensemble en Rascafría y 'Kalek' de El Retablo, su último espectáculo en la que cuenta la historia de un potrillo salvaje. La misma compañía ofrecerá 'El gato manchado y la golondrina Sinha'.

También 'Caricias' de Ñas Teatro en San Lorenzo de El Escorial y 'Josquin' de Marco Mezquida en La Cabrera.

EXPOSICIONES

Además, la Comunidad de Madrid propone exposiciones como 'El ingenio al servicio del poder. Los códices de Leonardo da Vinci en la corte de los Austrias', que se puede ver en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid presenta 'Pérez Villalta. El arte como laberinto', una retrospectiva que, tras más de 50 años de trayectoria, supone la más amplia exposición que se le ha dedicado en Madrid a este artista, uno de los de mayor personalidad del arte contemporáneo español.

La Sala Canal de Isabel II presenta la exposición 'Autoras de utopías', una selección de obras visuales de la trayectoria artística de Carmela García, así como de proyectos de nueva producción.

En la Sala El Águila los visitantes se encontrarán 'Entre fortines y trincheras', una exposición que recorre las numerosas huellas materiales que la Guerra Civil dejó en la región.

La Sala de Arte Joven presenta la XXXI edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, con los trabajos de los artistas seleccionados en la última edición de esta convocatoria pública.

El CA2M (Centro de Arte 2 de Mayo) de Móstoles presenta la exposición del artista Javi Cruz 'Trémula', que gira en torno a las vidas de los árboles y se constituye como un manual de uso para una segunda vida de las cosas.

El Museo Thyssen - Bornemisza cuenta con 'Expresionismo alemán', comisariada por Paloma Alarcó y el CA2M ofrece también 'Cecilia Vicuña. Veroír el fracaso', dedicada a Cecilia Vicuña, una de las figuras del arte contemporáneo latinoamericano que reúne más de 100 piezas que se muestran por primera vez en España.

A ella se une 'Magnun: El cuerpo observado' en la Sala Fundación Canal de Isabel II, que explora cómo los fotógrafos de la agencia Magnum Photos han abordado la visión del cuerpo desde la década de 1930 hasta la actualidad, con más de 130 obras de 14 fotógrafos.

Por último, 'Máquina Loca' estará disponible hasta el 14 de marzo en los Teatros del Canal con un recorrido por instalaciones de artistas internacionales que ponen de relieve las peculiaridades, las paradojas y la poesía de la época actual.