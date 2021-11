Madrid se convierte de nuevo en la catedral del góspel

Tras verse obligado en 2020 a realizar una edición más austera por la pandemia, el XXVII festival Grandes del Gospel regresa por todo lo alto a Madrid. Una cita obligada en el mes de la navidad que presentará a varias de las mejores formaciones internacionales del género continuando con su legado de excelencia y su misión de conmover al público.

"Grandes del gospel" es uno de los festivales más tradicionales de Madrid ya que desde su primera edición -en 1994- llena todas sus representaciones. El góspel llegó para quedarse porque a las madrileñas y los madrileños les gusta conmoverse y divertirse.

Este año el festival contará con coros de reconocimiento mundial como Harlem Gospel Choir, Spirit of New Orleans Gospel Choir, The Gospel Times o John L. Sanders & The Gospel Messengers. La apertura del festival estará a cargo del córo góspel de Madrid. Las familias con niños podrán disfrutar además de cuatro funciones de "Gospel 4Kids".

“Nuestro propósito especial en la Navidad del 2020 fue, en sintonía con el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, no faltar a la cita que Grandes del Gospel tiene con el público de Madrid desde hace tantos años. Mantener la programación, a pesar de todas las cancelaciones, restricciones, contratiempos, era la mejor noticia que podíamos dar en tiempos difíciles a los seguidores del góspel en Madrid. Para los artistas y para todas las personas que hacen posible. 'Grandes del Góspel' fue extraordinariamente emotivo volver a encontrarnos con ustedes en el Fernán Gómez en tiempos de covid. Desde 'Grandes del Gospe'l creemos y esperamos que la Navidad del 2021 será, como en los buenos viejos tiempos, el mejor momento del año para juntar a los más jóvenes, a los padres y a los abuelos. La señal más clara de normalidad será la vuelta al escenario de esas corales americanas de gospel tradicional que cantan canciones redondas como brillantes LPs de 33 rpm, y acabar de pie dando palmas y cantando Oh Happy Day. Esta Navidad volveremos a ser una gran familia que celebra emotivamente su unión.”, señala Luis Manjarrés, director Artístico Grandes del Gospel España.

La XXVII Edición del Festival Los Grandes del Gospel se podrá disfrutar en Madrid del 2 al 12 de diciembre en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.

Programación:

2 de diciembre, 20 horas:

Coro Gospel de Madrid presenta Oh Madrid Happy Day!!

3 y 4 de diciembre, 20 horas:

The Gospel Times presenta Let the good times rolls

5 de diciembre, 20 horas:

John L. Sanders & The Gospel Messengers presenta Gospel to go

7, 8 y 9 de diciembre, 20 horas:

Harlem Gospel Choir presenta Back where we belong Tour.

10, 11 y 12 de diciembre, 20 horas:

Spirit of New Orleans Gospel Choir presenta The Sound of New Orleans

4, 5, 11 y 12 de diciembre, 17:30 horas

Gospel4kids by All4gospel