Luis Miguel cumple 51 años con la incógnita de su paradero y una vida marcada por la desaparición de su madre

Luis Miguel Gallego Basteri, "el Sol de México", va a soplar este lunes, 19 de abril, 51 velas allá donde esté. Porque una de las grandes incógnitas -que no la única-, sobre la vida del cantante es dónde se encuentra en estos momentos. Sus redes sociales no dan muchas pistas, más bien ninguna, en sus perfiles no hay publicaciones nuevas desde el 31 de agosto de 2020. Tampoco tiene nuevo trabajo, que se sepa, su último álbum "¡México por siempre!" es de 2017 y fue el eje de su última gira en 2018-2019.

Lo que sí sabemos es que ha seguido produciendo la segunda parte de la serie que cuenta su vida y que se estrena este domingo en Netflix. El cantante ha dado el visto bueno, como productor ejecutivo, a "Luis Miguel, la serie" que sigue protagonizando el actor mexicano Diego Boneta y que ha sido dirigida por Humberto Hinojosa y Adrian Grunberg.

Segunda parte muy esperada en la que a lo largo de ocho capítulos se verán las dificultades a las que se enfrentó Luis Miguel para equilibar su vida familiar y profesional. Y sobre todo, esa gran pregunta sin respuesta en la vida del artista: ¿Dónde está su madre?

Tras abandonar a Luisito Rey -el padre del Sol-, Marcela Basteri -madre de Luis Miguel-, se refugió en su familia hasta que un día, sin previo aviso y sin decir nada a nadie, desaparece. Luis Miguel siempre sospechó de su padre y nunca ha conseguido superar ese acontecimiento/tragedia de su vida. De hecho, se desconoce el paradero de su madre. Se podría decir que a Marcela Basteri se la tragó la tierra. Y si el padre de Luis Miguel, Luisito Rey, tenía algo que ver con esa extraña desaparición, el "secreto" se lo llevó a la tumba.

Ahí terminaba la primera temporada de la serie, con una escena con gran carga dramática en la que Luis Miguel le pregunta a su padre, en el lecho de muerte en el hospital, el paradero de Marcela. Con un hilo de voz, este le dice: "Tú sabes dónde está".

¿Dónde está Marcela Basteri?

Solo "ella" lo sabe, y puede que Luis Miguel y sus hermanos también lo sepan; para el resto es un misterio desde 1986, año en el que abandona a Luisito Rey y "supuestamente" viaja a su Italia natal. Cuentan que Marcela le dijo a una de sus tías que iba a viajar a España para recoger a su hijo menor, Sergio, que estaba con su padre, para después viajar ambos a Chile donde se reencontrarían con Luis Miguel.

Esto nunca llegó a ocurrir. Polo Martínez que fue manager de Luis Miguel contaba en un programa de la televisión argentina en 2018 que "la madre de Luis Miguel vino a España y que de aquí no salió nunca más". "Luis Miguel buscó a su madre por todo el mundo, incluso la buscaron los servicios secretos israelíes, el Mosad", ante la falta de resultados, Polo Martínez recuerda como el cantante visitó en numerosas ocasiones a echadoras de cartas, "la última vez que se sabe algo de ella es que entró en la casa del padre en España y la versión de todo el mundo es que nunca más salió de allí. El padre le dijo: "vos me dejaste, yo te mato", y no salió de allí nunca más". Para el exmanager, "para Luis Miguel va a ser el padre siempre. Cuando él vuelve del velatorio del padre me dice, "mi papá se llevó a la tumba el secreto de la muerte de mi mamá" y se puso a llorar como un chiquito. Sentimientos tenía hacia el padre más allá de todo lo que le había hecho".

Pese a que a Luis Miguel nunca le ha gustado hablar de su vida personal, fue precisamente tras la muerte de su padre, cuando contó en la televisión chilena como era su relación con él.

Pese a la mala relación que mantuvo con él en los últimos años de la vida de su padre, en esa entrevista mostraba la pena por la muerte de su progenitor por la que tuvo que cancelar hasta una gira por Argentina: "mi padre y toda la gente que siempre ha estado conmigo, lo que me han enseñado es a ser un profesional. (...) Mi padre fue el responsable directo de que yo pensara tomar en serio una carrera, una profesión como esta y eso es definitivo". Y daba un consejo a todos sus seguidores, "mientras tengan la oportunidad de tener a su familia, denles todo el cariño y todo el amor que ustedes tengan porque el tiempo es algo que nadie puede medir y aprovechen la oportunidad que nos da la vida todos los días para darles todo el cariño que sienten".

Con esas palabras parecía que había perdonado a Luisito Rey que ha pasado a la historia más que por su carrera artística por ser el padre de Luis Miguel, pero un padre violento, egoísta y muy ambicioso, cuyo único interés fue lucrarse con el talento de su hijo mayor sin importarle el daño que le hacía.

Una carrera de 39 años de éxitos

"1+1=2 enamorados" es el primer disco de Luis Miguel del que ahora se cumplen 39 años. Tan solo 12 años tenía el cantante cuando lo grabó en 1982. Un trabajo que marca el comienzo de una carrera llena de éxitos que se había iniciado un año antes en México con su actuación en la boda de la hija del presidente mexicano José López Portillo, aunque ya había acompañado a su padre, incluso en algunas intervenciones en televisión, en España.

El firmamento musical contaba con una nueva estrella que con 14 años ganó un Grammy, récord que nadie ha conseguido igualar aún. Con 16 años ya había proclamado vencedor en dos ocasiones del festival de Viña del Mar y había participado en varias películas.

Tiene una treintena de álbumes y ha recorrido el mundo de gira en 22 ocasiones. La revista Billboard le proclamaba en 2011, el mejor artista latino desde 1986 y ningún otro cantante ha conseguido llenar en 35 actuaciones consecutivas el Auditorio Nacional de México, el que se considera su país natal, pero Luis Miguel nació en Puerto Rico.

En 2004 visitaba España para presentar 'México en la piel' y esto contestaba a la pregunta de Gloria López Navas para la Cadena COPE

Vídeo

Las mujeres de su vida

Por el corazón del divo de la canción han pasado muchas mujeres, la última conocida es Mollie Hannah Gould, una estadounidense que como bailarina y cantante participó en la última gira del cantante 'México por siempre'. Es su última conquista conocida, aunque no parece que le haya marcado mucho, todo lo contrario que su primer gran amor Isabella Camil, con la que estuvo cinco años y a la que conocía desde niño dado que sus padres eran amigos.

Aunque, sin duda, su relación con Mariah Carey fue la que dio la vuelta al mundo. Ambos artistas, que se habían conocido en la estación de esquí de Aspen, compartieron su vida desde 1998 hasta 2001. Hicieron público su amor para evitar la persecución de los paparazzi. A quien asegura que Mariah nunca superó la ruptura.

Durante cuatro años estuvo unido a la actriz mexicana Aracely Arámbula y ha tenido historias fugaces con las actrices Sofía Vergara, Brigitte Nielsen o la cantante Lucía Méndez. En 2017 parecía haber encontrado el amor definitivo en la periodista y empresaria venezolana Desirée Ortiz, sin embargo, el amor se rompía meses después.

Padre de tres hijos

Quiza la de padre no sea su mejor faceta. Al menos es lo que le achaca Aracely Arámbula madre de dos de sus hijos, Miguel y Daniel, de 14 y 13 años, nacidos durante los cuatro años en los que fueron pareja.

La actriz conocida por sus papeles protagonistas en telenovelas tan famosas como 'La Doña' y 'La Patrona' se queja de la ausencia de Luis Miguel en la vida de sus hijos y le recuerda cuando le preguntan que "el tiempo no regresa".

Miguel y Daniel no son los únicos hijos del cantante que a los 18 años tuvo una hija con la cantante Stephanie Salas. Michelle Salas que en la actualidad es modelo y toda una influencer batalló durante años para que su padre la reconociera y le diera su apellido, algo que ocurrió en 2013.

Pese a su influencia y sus éxitos, no todo ha sido gloria en la vida de Luis Miguel. En 2016, problemas de salud le obligaban a suspender la gira que tenía programada por Latinoamérica y Estados Unidos lo que le supuso tener que pagar casi un millón de dólares a su exrepresentante por incumplimiento de contrato. Dificultades económicas de las que se ha recuperado gracias a la serie sobre su vida.

¿Será motivo suficiente para que le volvamos a ver en cuerpo mortal?