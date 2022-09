De Leonardo DiCaprio a Meryl Streep: los impactantes métodos que usaron los actores para meterse en el papel

'Blonde', la esperada película protagonizada por Ana de Armas, ha llegado a los cines este viernes 16 de septiembre, aunque ya fue estrenada hace unos días durante la novena jornada del Festival Internacional de Cine de Venecia. Este largometraje fue valorado con una gran ovación por parte de los asistentes y, en todo momento, su protagonista ha reconocido que para ella fue todo un desafío interpretar a un icono del cine y de la moda como fue y, actualmente, sigue siendo Marilyn Monroe.

"Me cambió la vida", reconoce De armas sobre este papel. Además, confesó que sintió "el peso de la responsabilidad de interpretarla, pero también el respeto”. De la misma manera, se metió tanto en la piel de la actriz y cantante que terminó imaginando su vida mientras dormía: "Soñé con ella. Y me imaginaba que estaba feliz de como la estábamos tratando (…) Ella era todo lo que pensaba, todo lo que soñaba, todo lo que podía hablar, estaba conmigo y era hermoso".

Fue entonces cuando la intérprete confesó que sintió muy cerca a la propia Marilyn durante todo el rodaje: “Sentí, para hacer justicia a esta mujer, me parecía que tenía que tener su aprobación; sé que estas palabras pueden parecer 'místicas', pero era lo que otros y yo pensábamos, ella estaba allí”. Según contaba la actriz, Marilyn Monroe “estaba feliz”, pero “tiraba cosas contra la pared cuando se enojaba y no le gustaba algo”.

De esta manera, Ana de Armas demuestra que se ha metido tanto en la piel de Marilyn que ha terminado sintiéndola a su lado durante todo el rodaje. No obstante, no es la única actriz que, como consecuencia de su profesionalidad, se ha metido tanto en su personaje que su mente se ha terminado viendo afectada.





Michelle Williams para Marilyn Monroe

Michelle Williams también se vio afectada a la hora de ponerse en la piel de Marilyn Monroe. La intéprete sufrió bastante al meterse en la piel de la rubia más famosa de la historia. Esto se debe a que decidió atarse los tobillos, uno al otro, con una cuerda para lograr caminar como ella e imitar a la perfección sus movimientos.





Jim Carrey en 'Man on the Moon'

Jim Carrey logró ponerse en la piel de uno de sus ídolos como protagonista de 'Man on the Moon'. El intérprete se tomó tan enserio el dar vida a Andy Kaufman que comenzó a actuar como él también fuera del set de rodaje.

"Fue definitivamente otro nivel de compromiso. Tuve un comportamiento psicótico en algunos momentos porque no tenías que escuchar a Jim Carrey, Jim Carrey no existía en aquel momento", contaba el actor sobre cómo le afectó esta interpretación.

Esto mismo se corroboró en 'Jim y Andy', el documental de Netflix que cuenta lo que ocurrió durante el rodaje de la película. Según se narra en el film, el actor suele caracterizarse por meterse demasiado en el papel, pero, en esta ocasión, acabó perdiendo la cabeza y comenzó a actuar a todas horas como el comediante como si realmente fuera él. Terminó tratando mal a la gente e incluso terminó peleándose con algunos de sus compañeros.





Heath Ledger en 'El Joker'

Heath Ledger como El Joker es uno de los casos más sonados respecto a los profesionales que se han metido demasiado en el papel durante su preparación. Para 'Batman: el caballero oscuro', el actor decidió pasar un mes encerrado en una habitación para practicar las diferentes voces que caracterizan al personaje.

"Estuve sentado en una habitación de hotel en Londres durante aproximadamente un mes, me encerré, formé un pequeño diario y experimenté con las voces; era importante tratar de encontrar una voz y una risa un tanto icónicas", confesaba el actor al respecto. "Él se encerró en un cuarto de hotel por un mes o algo así, para impulsar este nuevo personaje en su mente. Eso era algo típico de Heath en cualquier película, ciertamente se envolvía, pero creo que esto fue todo un nuevo nivel", corroboraba en una entrevista un miembro de su equipo.

Ese mismo año Ledger falleció. El actor fue encontrado inconsciente sobre su cama “como resultado de una intoxicación aguda por los efectos combinados de oxicodona, hidrocodona, temazepam, alprazolam, diazepam y doxilamina”, según apuntaba el análisis toxicológico.

De hecho, muchos piensan que su dura preparación para alcanzar tal éxito como El Joker fue lo que empeoró su inestabilidad. De hecho, recibió un Óscar póstumo. Además, un tiempo después de su muerte, se descubrió su diario, en el que se apreciaban fotos de payasos, hienas y textos desordenados que firmaba como “El Joker”.





Jared Leto en 'Escuadrón Suicida'

Jared Leto es otro de los actores cuya mente se vio afectada por dar vida al Joker en 'Escuadrón Suicida'. Sus seguidores ya están acostumbrados a que el también cantante haga todo lo posible para meterse de lleno en los personajes y sentirse en su propia piel. En esta ocasión, el actor decidió comportarse como su personaje y empezó a mandar ratas a su compañera de reparto y pareja en la ficción, Margot Robbie. "Él mandó a Margot Robbie una bonita carta de amor, con una caja negra con una rata dentro, una rata viva" , contaban.

De la misma manera, Will Smith recibió también recibió una carta de su parte, pero, en esta ocasión, iba acompañada de munición. Mientras que al resto del reparto le hizo llegar partes de un cerdo muerto, además de un vídeo del propio Leto caracterizado como el Joker. “Tíos, no puedo estar ahí pero quiero que sepáis que estoy haciendo mi trabajo tan duramente como vosotros”, decía el actor.





Shia LaBeouf en 'Fury'

Al igual que Ledger, Shia LaBeouf es conocido por meterse mucho en el papel hasta usar métodos algo llamativos para prepararse de cara al rodaje. Cuando le estaban maquillando para recrear las heridas de su rostro en 'Fury', no parecía estar satisfecho con el resultado, por lo que decidió hacerse los cortes reales él mismo. Asimismo, fue al dentista para que le extrajeran varios dientes con el objetivo de hacer una interpretación más fiel de Boyd.

De igual manera, dicen que estuvo sin ducharse durante las dos semanas antes de comenzar el rodaje para dar más veracidad a su personaje. Esto le provocó problemas con el resto del reparto, concretamente con los actores con los que pasaba horas durante el rodaje dentro del tanque, como es el caso de Brad Pitt, ya que se quejaban de tener que aguantar su mal olor.





Lady Gaga en 'House of Gucci'

La cantante saltó al cine por todo lo alto, dado que su papel en 'Ha nacido una estrella' fue todo un éxito, incluso fue galardonada con un Oscar por 'Shallow'. Es por esto por lo que no dudaron en ficharla para 'House of Gucci'. Como de costumbre, Gaga centró gran parte de su energía en el personaje y terminó sufriendo dificultades psicológicas.

Tal y como contó la propia actriz en Vogue, perdió el contacto con la realidad durante el rodaje: “Tuve algunas dificultades psicológicas hacia el final del rodaje. O estaba en mi habitación de hotel, viviendo y hablando como Reggiani, o estaba en el set, viviendo y hablando como ella. Recuerdo que un día salí a Italia con un sombrero para dar un paseo. No había salido a caminar en unos dos meses y entré en pánico. Pensé que estaba en el set de la película”.

"He vivido como ella durante un año y medio. Y, durante nueve meses, he hablado con su acento", explicaba Gaga tras reconocer que seguía haciéndose aun cuando el director gritaba 'corten'. "Empecé con un dialecto de [la ciudad de] Vignola, y después empecé a trabajar con la forma de hablar de las clases altas que habría sido más apropiada para lugares como Milán y Florencia", agregaba.

"Nunca salía del personaje. Me quedaba con ella", aseguraba. Asimismo, no dudó en teñirse el pelo para meterse todavía más en el personaje: "Era casi imposible para mí hablar con ese acento yendo de rubia". De hecho, terminó teniendo mentalidad de cazafortunas: "Empecé a vivir de una manera en la que todo lo que miraba, todo lo que tocaba, me llevaba a darme cuenta de dónde y cuándo había dinero".





Joaquin Phoenix en 'I'm Still Here'

En 2010, el actor comenzó a ocupar todas las portada al anunciar que había decidido retirarse del cine para dedicarse a la música, concretamente para ser cantante de hip hop. De hecho, terminó boicoteando las campañas de algunas de sus propias películas por ello, como de 'Two Lovers'.

Estuvo apareciendo ante las cámaras con una apariencia física muy descuidada, con una barba larga. Además, no dejó de ir a los platós de televisión, sin embargo, iba para hablar de su música.

No obstante, resultó ser un montaje que llevó a cabo mientras rodaba 'I'm Still Here'. Este es un falso documental en el que el actor se interpreta a sí mismo y decide cambiar de carrera artística, hasta el punto de hacer creer que de verdad estaba empezando una nueva carrera. "Era todo una crítica a la relación entre los medios de comunicación, sus consumidores y las celebridades", contaba Phoenix al respecto.





Kate Winslet en 'El lector'

En el caso de la actriz, parece que su familia también se ha visto afectada por su métodos actorales. Ella decidió adoptar un acento alemán durante más de cuatro meses para prepararse de cara al rodaje de 'El lector'. Incluso sus hijos le pedían que recuperase su voz normal cuando les leía cuentos porque no les gustaba.

Además, la grabación de esta película le pasó factora. Esto se debe a que el mismo tiempo estaba también trabajando en 'Revolutionary Road'. Según ha contado la actriz en algunas entrevistas, el haber interpretado dos papeles al mismo tiempo dañó a su salud mental y terminó sufriendo depresión: “Hacer esos dos papeles simultáneamente me volvió loca. Al final de esas experiencias, sentía que no podía ni hablar”.





Leonardo DiCaprio en 'El Renacido'

DiCaprio se metió de lleno en el personaje de Hugh Glass en 'El Renacido', aunque quizás fue eso lo que le permitió hacerse con su ansiado primer Oscar. Para hacer más creíble al personaje, el actor hizo cosas inimaginables como acampar en la jungla, arrastrarse por la nieve a temperaturas extremas y nadar en ríos congelados. Aunque lo más llamativo fue que llegó a dormir con cadáveres reales de animales y comer hígado crudo de bisonte, a pesar de ser un gran defensor de los animales de cara al público.





Jack Nicholson en 'Alguien voló sobre el nido del cuco'

Jack Nicholson se comprometió por completo en su trabajo para 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Tanto que tomó la decisión de someterse a terapia de electrochoque para poder entender a la perfección la mente de Randle y cómo se sienten los pacientes de hospitales psiquiátricos.





Robert De Niro en 'Taxi driver'

Algo similar hizo De Niro para 'Taxi Driver', aunque no tan peligroso como lo que llegó a hacer Nicholson. De cara a la película, se sacó la licencia oficial de taxista para acercarse todavía más a su personaje. Incluso trabajó algunos fines de semana de taxista.





Adrien Brody para 'El pianista'

Wladyslaw Szpilman es uno de los personajes que más han calado en la carrera de Adrien Brody. De hecho, gracias a él fue premiado con el Oscar. Sin embargo, tuvo que someterse a grandes cambios en su día a día para poder dar vida al protagonista de 'El pianista' a la perfección. Para poder sentir en sus propias carnes el sufrimiento del músico polaco durante la Segunda Guerra Mundial, además de perder muchos kilos para dar una impresión más débil, decidió vender todas sus pertenencias.

El actor se deshizo tanto de su casa como de su coche y el móvil. Asimismo, se mudó a Europa y comenzó a recibir clases de piano durante cuatro horas al día. "Renuncié a mi apartamento, vendí mi coche, desconecté los teléfonos y me fui. Tomé dos bolsas y mi teclado y me mudé a Europa", contaba el propio actor en una entrevista. Aunque este film le dio un gran reconocimiento a nivel profesional, llegó a sufrir depresión durante un año.





Shelley Duvall por 'El Resplandor'

Al igual que se podía ver en el personaje, Shelley Duvall terminó sufriendo una gran inestabilidad durante el rodaje de 'El Resplandor'. Según ha contado la actriz, fue el propio Stanley Kubric quien provocó que casi perdiese la cabeza para dar más realismo a su película. El director se esforzaba en someterla a un estrés continuo, además de hacerla llorar todos los días, para que su expresión de sufrimiento fuese lo más real posible ante las cámaras.

Es por esto por lo que la actriz terminó sufriendo una aguda ansiedad y, en 2016, afirmó que seguía sufriendo delirios parecidos a los que tenía su personaje. Al igual que decía tener un recuerdo amargo del éxito de esta película, ya que sentía una gran frustración al ver como Kubrick recibía todos los aplausos, mientras ella había resultado muy afectada mentalmente.





Anne Hathaway en 'Los Miserables'

Anne Hathaway siguió un método similar al de Adrien Brody. Para bordar su papel en 'Los Miserables' y sentir lo mismo que el personaje que interpretaba, se decantó por llevarse al extremo, aislándose y sin comida durante unos días. De esta manera, quería asimilar la idea de la privación que sufre el propio personaje.





Robert Pattinson en 'Good Time'

Lo mismo hizo Robert Pattinson para 'Good Time'. El actor alquiló un pequeño apartamento y logró un trabajo en un lavadero de coches para poder vivir en primera persona la miserable rutina de su personaje. "Nunca abrí mis cortinas, no cambié las sábanas todo el tiempo que estuve allí, durante esos dos meses, y solo dormía en mi propia", contaba el actor en una entrevista.





Bill Skarsgard para 'IT'

Pennywise marcó un antes y un después en la vida de Bill Skarsgard. El actor ha contado que para poder bordar la interpretación del payaso de 'IT' profundizó tanto que no ha podido dejarlo atrás. El intérprete pudo corroborarlo cuando no paraba de tener pesadillas con su personaje durante las semanas posteriores del final del rodaje. "Estaba en casa, había acabado la película, y empecé a tener sueños muy extraños y vívidos con Pennywise. Cada noche, venía y me visitaba", contaba.





Bob Hoskins en ‘¿Quién engañó a Rogert Rabbit?’

Las consecuencias que sufrió Bob Hoskins por interpretar al detective Eddie Valiant en ‘¿Quién engañó a Rogert Rabbit?’ llegaron después de la grabación. El actor contó que estuvo sufriendo alucinaciones al haber estado interactuando durante tanto tiempo con dibujos animados y estuvo un largo periodo viéndolos por todas partes.

"Me volví un poco loco, perdí la cabeza durante ocho meses. Cuando hablaba con la gente se me aparecían los personajes de la película”, contaba el actor. Es por esto por lo que tuvo que tomar medidas al respecto y terminó sometiéndose a un tratamiento psicológico, siendo este también el motivo por el que tuvo que alejarse de las cámaras durante un tiempo.





Janet Leigh por 'Psicosis'

Janet Leigh se metió tanto en el papel de 'Psicosis' que, mientras grababa, llegó a sentir el miedo de su protagonista. La actriz ha confesado que el grabar la escena sin ropa le hizo sentir muy indefensa y le ha pasado factura a su vida personal. Desde entonces, todavía siente el miedo por poder ser asesinada mientras se está dando un baño.

“Al entrar a la ducha me aseguro de que las puertas estén cerradas herméticamente y siempre me baño mirando a la puerta”, confesaba en una entrevista para The New York Times.





Meryl Streep en 'Tallo de Hierro'

Meryl Streep es una de las actrices más exitosas de los últimos tiempos por sus papeles en la gran pantalla. Sin embargo, esto tiene un precio. La intérprete es una gran profesional y siempre se ha tomado muy enserio el encarnar a los diferentes personajes. En 'Tallo de Hierro' su personaje termina muriéndose al final. Por ello, decidió envolverse en bolsas de hielo para dar más realismo a la escena. Sin embargo, esto desencadenó en que tuvo que ser atendida por los sanitarios, dado que terminó sufriendo una hipotermia.