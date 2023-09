El legado de Enrique Morente se perpetúa con una Fundación en su Granada

El legado de Enrique Morente ha inspirado la creación de una fundación artística y cultural que lleva su nombre y que ha sido presentada este miércoles en Granada en un acto que ha servido para evocar la figura del cantaor desde el recuerdo vivo de sus más íntimos: su viuda y sus hijos, que han reivindicado su memoria y su obra.

Concebido también como un homenaje a Morente, una atmósfera lorquiana ha envuelto de principio a fin la celebración del acto, que ha tenido lugar esta noche en la Huerta de San Vicente, la que fue casa de veraneo de la familia de Federico García Lorca, tan ligado a la trayectoria artística del cantaor.

Allí, su viuda, Aurora Carbonell, presidenta de la fundación, que lleva por nombre Enrique Morente, Casa de la Tradición y la Traducción, ha explicado la función de esta organización sin ánimo de lucro y de marcado carácter social y cultural que nace para fomentar el arte en todas sus disciplinas, poniendo especial atención en la música, la danza, la literatura, las artes escénicas, las artes gráficas, la escultura y, en particular, el flamenco, tanto en el cante, como en el toque o el baile.

Símbolo de identidad de Andalucía en el mundo, el flamenco fue incluido por la Unesco en 2010 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha recordado Carbonell, para quien la Fundación cumple también otra destacable función: la de atesorar y proteger el legado artístico de Enrique Morente y conservar, difundir y expandir su obra.

"Profundizando en su testimonio, fomentando, desde su mirada, el conocimiento de la tradición más ancestral del flamenco y su renovación constante, potenciando la creación, como herramienta y motor esencial que permita 'Enriquecer', traducir y ensanchar todos los horizontes del flamenco y del arte en general", ha afirmado.

"El Picasso del cante porque le planta tres narices y dos bocas al cante", así lo ha definido su viuda, que ha repasado el "difícil" camino que recorrió Morente, "un defensor acérrimo de los derechos humanos", un maestro "aunque siempre dijera que era un discípulo".

La voz de Morente por granaínas ("Por momentos mis martirios") ha dado paso a un coloquio sobre su trayectoria artística moderado por el director de la Fundación, José Manuel Medina, en el que los hijos del cantaor, Estrella, Soleá y Kiki Morente, han evocado la figura de su padre y han coincidido en que la Fundación es "un sueño hecho realidad".

Para Estrella, la nueva Fundación, sinónimo de "creación, libertad y expresión", va a ser especialmente trascendente para las nuevas generaciones y los tiempos venideros: "Todo lo que tiene que ver con Morente es luz y camino".

Su hermano Kiki ha recordado lo poco que le gustaban a su padre los actos de reconocimiento, pero lo mucho que seguía las fundaciones tanto artísticas como culturales y humanitarias, mientras que a Soleá este encuentro le ha hecho evocar una etapa de su vida muy ligada a su padre, del que ha resaltado su "mente ecléctica".

La voz del cantaor no solo ha sonado esta noche por granaínas. También unas palabras suyas en off abrieron el acto: "En esta conferencia no pretendo, como en las anteriores, definir, sino subrayar; no quiero dibujar, sino sugerir. Animar, en su exacto sentido. Herir pájaros soñolientos. Donde haya un rincón oscuro, poner un reflejo de nube alargada y regalar unos cuantos espejos de bolsillo a las señoras que asisten". Era un extracto de la conferencia "Canciones de cuna españolas", de Lorca.

La familia ha estado arropada por figuras del flamenco como la cantaora Carmen Linares, que en declaraciones a EFE ha evocado la "inmensa" obra de Morente, o la bailaroa "Mariquilla", comadre de Morente, el que ha puesto al flamenco, ha dicho a EFE, "en un pedestal que imposible de alcanzar".

También ha asistido Laura García Lorca, sobrina del poeta, para quien el lugar escogido, la Huerta de San Vicente, tiene un significado especial porque fue Enrique Morente quien ofreció aquí el primer concierto tras su reapertura.

El tándem Lorca-Morente ha puesto también punto final al encuentro con la actuación de la familia al completo, que, con Kiki a la guitarra, ha interpretado algunas coplas lorquianas. EFE

