Leer en papel es más efectivo que en digital, según la Universitat València

Un estudio liderado por la estructura de investigación interdisciplinar de lectura de la Universitat de València (UV) ha demostrado el "efecto de superioridad del papel", según el cual, las personas comprenden mejor un mismo texto si lo leen en papel que si lo hacen en digital, a través de tabletas u ordenadores.

En un comunicado, la institución ha explicado que estas conclusiones son una novedad en la literatura científica, ya que actualmente cada vez es más frecuente la introducción de nuevos medios tecnológicos en las escuelas y otros centros educativos.

La investigación ha sido liderada por Pablo Delgado, Cristina Vargas y Ladislao Salmerón, de la Facultad de Psicología, con la colaboración de Rakefet Ackerman, del Institute of Technology de Israel, y ha sido cofinanciada por el proyecto europeo COST E-READ y por un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad.

Este "efecto de superioridad del papel" depende de la "presión temporal", que establece que la lectura en papel resulta más efectiva cuando se realiza con tiempo limitado; y del "género textual", según el cual el formato papel es más adecuado en los textos informativos que en los narrativos.

Ladislao Salmerón ha asegurado que esta situación se incrementa en las personas menores de veinte años y que "la generación que ahora tiene dieciséis muestra un efecto de superioridad del papel mayor que el que mostraban generaciones anteriores".

"Para que quede claro -ha apostillado Salmerón-, las nuevas generaciones comprenden todavía más en papel que en digital, en comparación a las generaciones previas".

Estas conclusiones, expuestas en el artículo "Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension" ("No tire sus libros impresos: un metaanálisis sobre los efectos de la lectura de los medios en la comprensión lectura"), adquieren importancia desde el punto de vista educativo.

Salmerón ha criticado que cada vez resulta más frecuente la introducción de nuevos medios tecnológicos en las escuelas "sin evaluar de forma robusta sus efectos sobre el aprendizaje y la comprensión lectora".

El análisis, publicado en la revista Educational Research Review, número 3, se ha elaborado a partir de datos de más de 170.000 participantes, de edades comprendidas entre la etapa primaria y la edad adulta y provenientes de más de diez países diferentes.