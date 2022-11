El Lasarte de Barcelona, mejor restaurante en los Beyond Luxury Awards 2022

El restaurante barcelonés Lasarte de Monument Hotel, encabezado por el cocinero vasco Martín Berasategui, ha sido elegido Best Gastronomic Restaurant en los Beyond Luxury Awards 2022, primeros premios que reconocen a la industria hotelera de lujo de la Península Ibérica.

Un jurado profesional vinculado al sector ha escogido como Mejor Restaurante Gastronómico el Lasarte de Monument Hotel, con Martín Berasategui y Paolo Casagrande a la cabeza, que "hace gala de una cocina que pone el acento en el producto y donde los numerosos ingredientes que conforman el plato se equilibran para alcanzar la excelencia".

Destaca el jurado que "la cocina tiene inevitablemente tres grandes influencias: el País Vasco, Italia y Cataluña, las zonas de origen de sus chefs y el enclave donde se ubica el restaurante, pero Lasarte se nutre de la influencia y de los viajes por todo el mundo tanto de Berasategui como de Casagrande, en una continua búsqueda del sabor a través de la técnica y la vanguardia".

El Palace Barcelona, por otro lado, ha resultado finalista en esta categoría, gracias a Amar Barcelona, el restaurante de Rafa Zafra en el cinco estrellas más antiguo de la ciudad, abierto el pasado mes de abril.

Según el jurado, la carta de Amar Barcelona lleva el sello de Rafa Zafra y el de "su amor por el mar con productos fetiche, como el caviar y las ostras, pero también con guiños a los clásicos que formaron la carta del que fuera el hotel Ritz de Barcelona, o a la cocina tradicional catalana".

Destaca asimismo que "las cocciones van desde el crudo al marinado, sin olvidar salazones, vapor, fritos y guisos hasta llegar a la parte más extensa de la propuesta, protagonizada por las brasas".

El acto de proclamación de los ganadores tuvo lugar anoche en el Hotel Finca Cortesín de Marbella, que fue premiado como Mejor Hotel del Año en la primera edición de los premios, y que ayer repitió galardón al volver a ser escogido como Best Luxury Hotel of the Year in Spain 2022.

Los establecimientos que completan el TOP 5 de los mejores hoteles de lujo del año españoles fueron Serras Barcelona, Rosewood Villa Magna, Majestic Hotel & Spa Barcelona y Four Seasons Hotel Madrid.

Además, la presente edición incluía por primera vez establecimientos portugueses, entre los cuales ha sido distinguido The One Palácio da Anunciada como Best Luxury Hotel of the Year in Portugal 2022. EFE.

