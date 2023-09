Las novias de Leandro Cano y los diseños casual de Moisés Nieto abren la semana de la moda

La semana de la moda madrileña empieza con paso firme y propuestas diversas cargadas de emoción como la del diseñador Leandro Cano, que ha presentado su primera colección de novias, y en el vértice la apuesta por la comodidad de Moisés Nieto, que gana pulso como empresa con nueva tienda.

Propuestas que se exhiben en espacios singulares o en los propios talleres de los creadores que quieren acercar al cliente sus diseños.

Leandro Cano (Ventas del Carrizal, Jaén, 1984) ha presentado este jueves "Silencio Blanco", una colección de diez piezas únicas inspiradas en la comunidad andaluza.

Para este nuevo trabajo, Cano ha revisitado sus trajes más icónicos de los últimos diez años y ha confeccionado una colección nupcial permanente que se irá ampliando cada temporada.

Como es habitual en el universo creativo de Cano, la artesanía y el buen gusto se unen para dar forma a un universo nupcial que huye de lo tradicional.

Diseños que están confeccionados en tejidos como el algodón y el lino, el satén, la sarga, el crepé, la organza, el "jacquard" con hilatura dorada y aderezados con tul. Un trabajo que Leandro Cano tiñe en un blanco inmaculado.

Dar a sus clientes lo que piden -según cuenta a EFE- es lo que ha hecho Moisés Nieto (Jaén, 1984) con su colección cápsula. Nieto ha presentado un aperitivo de lo que será su próxima colección otoño-invierno 23/24: prendas de aire muy informal que ha mostrado en su nueva tienda en la Calle Conde Duque, 7.

Prendas de punto como sudaderas y camisetas que se complementan con una línea de accesorios, pendientes, collares y broches, elementos clave de la marca. "Una colección más informal y económica, enfocada aun publico más joven", el punto de partida de la colección de invierno", que llegará en octubre.

Nieto se siente cada vez más cómodo en las presentaciones íntimas, sin grandes espectáculos. "He formado parte de la pasarela madrileña durante años, pero me he dado cuenta de que eso ya no es para mi".

Asegura que se siente "más completo haciendo colecciones que la gente quiera ponerse, más que una colección sorprendente. Prendas que tengan un uso, que queden bien", un ejercicio "más complicado" que le aleja de los artificios.

Nieto asegura que le "encanta" vestir desde una chica de 18 años a la señora de 60. "Busco a un público que le guste llevar a algo diferente", comenta en un espacio en el que se encuentra también el estudio y el atelier "para que nuestros clientes vean cómo trabajamos y puedan tocar y comprar las prendas".

Un proyecto que enlaza con otro que le emociona y que verá la luz en octubre: una colección para la tienda del Museo del Prado. Veinte piezas artesanales, únicas, vinculadas a los bodegones que se exponen en la pinacoteca.

También en su tienda, García Madrid (Villacarrillo, Jaén, 1970) ha presentado prendas de sastrería masculina confeccionadas con lanas cashmere, kid mohair, seda y algodones en tonos otoñales, tierras, verdes, morados, colores cálidos suavizados y superposiciones del mismo color en diferentes tonalidades.

Combinaciones de una elegancia sutil, en una convocatoria en la que el diseñador Manuel García Madrid ha querido realizar un ejercicio "estilístico de aproximación al cliente para enseñarle la mejor manera de combinar".