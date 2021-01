Justin Timberlake cumple 40 años: la verdad del incidente con Janet Jackson y por qué cortó con Britney Spears

Podríamos decir que Justin Timberlake es un hombre de éxito con un gran instinto para los negocios. Empresario, productor discográfico, compositor, cantante, actor, bailarín y hasta escritor. Al menos un libro tiene escrito y firmado. Una autobiografía titulada "Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me" ("Retrospectiva: y todas las cosas que no puedo ver frente a mí").

Incluso él mismo es un negocio porque se pueden comprar calendarios con sus fotografías, agendas, cuadernos para dibujar, libros con las letras de sus canciones, evidentemente, sus discos y como pop star tiene desde hace una década una biografía destinada a los millones de adolescentes que han llevado las carpetas del instituto forradas con sus fotos. Porque no podemos olvidar que como vocalista de ‘NSync, una de las boys band de principios de los años 90, Justin Timberlake volvía locas a las quinceañeras de todo el mundo.

La banda se disolvió en 2002 y aunque han sido escasas las ocasiones en las que se han vuelto a juntar encima de un escenario, la última en 2013 cuando acudieron a la entrega de los MTV Video Music Awards, los integrantes del grupo Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez y Justin Timberlake se llevan bien y, como grupo de amigos, se suelen reunir en los cumpleaños.

'NSync que fue capaz de vender un millón de copias en un solo día con 'No Strings Attached' acabó cuando Justin Timberlake decidió dejar la formación para convertirse en una de las mayores estrellas del pop actual.

El niño Disney que cantaba country

A este tenesiano nacido en Memphis el 31 de enero de 1981, la fama le estaba esperando para cuando cumpliera 11 años. A esa edad participó en el programa de televisión Star search, como cantante de canciones country con el nombre de Justin Randall. Este éxito le llevó a participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club (1993 y 1994)junto a otros niños -ahora cantantes o actores a los que también les ha sonreído la fortuna-, que consiguieron brillar junto a Mickey Mouse como Christina Aguilera, Ryan Gosling y Britney Spears, con la que vivirá su primera gran historia de amor.

Britney Spears, Cameron Díaz, entre otras mujeres de su vida

Justin y Britney se convirtieron en grandes amigos siendo niños y durante las muchas horas que pasaban cantando y jugando para el Club Disney. Esa amistad se fue transformando en amor durante la adolescencia, cuando se convirtieron en novios y casi en la pareja perfecta.

Como Britney era la cantante pop adolescente del momento y Justin -vocalista de 'NSync- al que todas las jovencitas querían por novio-, vivían bajo la presión de los focos, perseguidos en todo momento por los paparazzi. Por la presión o por una infidelidad, al parecer de ella, la pareja se rompió en 2002. Aunque ninguno lo ha confesado, hay quien da por hecho que con 'Cry Me a River', canción que habla de una infidelidad, Justin lo dejó zanjado.

Tras alguna que otra pareja como la actriz y cantante Alyssa Milano, en 2003 comenzó a salir con Cameron Díaz. Cuando se hablaba de boda con la actriz, siete años mayor que él, la pareja da por finalizada su historia en 2007. En 2011 llegaría a su vida, su gran amor, Jessica Biel.

"Tu me has enseñado mucho acerca de lo que el verdadero amor significa"

El gran amor de Justin Timberlake es su mujer, la actriz Jessica Biel con la que se casó en 2012 en el sur de Italia. Cada vez que puede deja por escrito lo que siente por ella.

"Hemos tenido muchos momentos inolvidables. Ella se ha convertido en una gran influencia en mi vida y tengo tanta admiración por ella, especialmente por verla como una madre ahora. Pero ya tenía admiración por ella antes. Ella es una muy buena escritora. Ella es poeta. Ella es una tremenda actriz. Ella es graciosa. Muy divertida. Y ella es una de las personas más pacientes que he conocido. Ella me cambio. Ella cambió mi vida", escribe en su autobiografía "Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me".

Y si alguien escribe lo que Justin escribió a Jessica en su quinto aniversario de boda, no te separes nunca de él. Aunque eso no quiera decir que no hayan tenido que superar crisis como la que vivieron en 2019 al publicar un periódico fotos comprometedoras de Justin con Alisha Wainwright con la que estaba rodando la película 'Palmer'.

Justin y Jessica tienen dos hijos: Silas que nació en 2015 y durante la pandemia se han convertido en papás de Phineas, un embarazo que llevaron totalmente en secreto y que descubrió el cantante en el programa de Ellen DeGeneres: “Es increíble y tan lindo. Nadie duerme. Estamos emocionados y no podríamos estar más felices. Muy agradecidos”.

Janet Jackson y la SuperBowl

¿Qué pasó realmente durante la actuación de la SuperBowl de 2004 con el incidente protagonizado entre Janet Jackson y Justin?

Casi 150 millones de telespectadores de todo el mundo, más los espectadores en el estadio pudieron ver como al final del número musical, Justin Timberlake arracaba parte de su vestido a Janet Jackson, dejando un pecho al aire de la cantante. Un "incidente" que llenó páginas de periódicos y fue motivo de comentarios y tiempo en las tertulias no solo deportivas y musicales.

Janet Jackson reconoció que todo estaba previsto, pese a que la cadena MTV, organizadora del espectáculo musical, negó tener conocimiento del mismo. Si fue un incidente, ¿por qué la hermana de Michael llevaba cubierto el pezón con una estrella de diamantes? Preparado o accidente, lo cierto es que se habló mucho más del conocido como nipplegate que de la interpretación que ambos hicieron de 'Rock your body'.

Fobia a las serpientes y arañas

Lo que demuestra que los miedos existen para todos. Justin Timberlake admite que nunca rodará un vídeo rodeado de tarántulas. Tampoco le gustan los tiburones, por ello, cuando salía con Cameron Díaz nunca fue con ella a surfear, por si las moscas.

Miedos que no le impiden hacer otras muchas cosas como aumentar sus negocios, es uno de los dueños de MySpace, red social que adquirió por 35 millones de dólares a través de su empresa de publicidad Specific Media. Es presidente y consejero delegado de su propio sello discográfico, Tennman Records y copropietario del restaurante Southern Hospitality, que aunque está en pleno Nueva York se sirve comida al estilo de su Memphis natal.

La música siempre ha sido un refugio para Justin Timberlake que quiere llegar a viejecito con su mujer como llegaron sus abuelos y como dejó constancia en "Mirrors".

Numerosos premios adornas sus vitrinas entre los que tienen un lugar especial tres American Music Awards, nueve Grammy y cuatro Emmy. En estos momentos, y siempre que el pequeño de sus hijos, Phineas, le deja, trabaja en su nuevo disco que "casi tiene terminado".