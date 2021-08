El “G.I. Joe Team" regresa con "Snake Eyes", el debut en Hollywood de Corberó

Paula Escalada Medrano

¿Cómo llegó a convertirse Snake Eyes en uno de los miembros más populares del G.I. Joe Team? Este viernes llega a los cines en España Snake Eyes: El origen, la cinta que explora la vida del superhéroe de la saga, un proyecto que ha supuesto el debut en Hollywood de la actriz española Úrsula Corberó.

Esta nueva cinta se centra en los orígenes del personaje de Snake Eyes, que en esta ocasión encarnará Henry Golding (el protagonista de "Crazy Rich Asians"), en cómo aquel niño que sufre la pérdida de su padre se convierte en un luchador de artes marciales impulsado por el deseo de venganza.

Escondido tras su máscara, este guerrero solitario acaba involucrado en el clan japonés de los Arashikage, una antigua sociedad ninja dedicada a preservar el orden y luchar contra el mal, después de salvar la vida del heredero.

A su llegada a Japón, los Arashikage enseñan a Snake Eyes cómo convertirse en un guerrero ninja, al tiempo que le proporcionan algo que él anhela: un hogar. Pero cuando se revelan secretos de su pasado, el honor y la lealtad de Snake Eyes se pondrán a prueba, incluso si eso significa perder la confianza de sus allegados.

El cineasta Robert Schwentke ("Plan de vuelo", 2005) está al frente de esta película mientras que Evan Spiliotopoulos, que ha trabajado en los guiones de "La bella y la bestia" (2017) y "Los ángeles de Charlie" (2019), ha escrito este filme que también cuenta con el actor Andrew Koji en su elenco.

Úrsula Corberó, que alcanzó fama mundial gracias a la exitosa serie "La casa de papel", da vida a uno de los personajes secundarios, La Baronesa, una mujer que en "G.I. Joe: El origen de Cobra" (2009) interpretó Sienna Miller.

Y es que antes de "Snake Eyes", la saga de "G.I. Joe" (que comenzó con cómics y una serie de dibujos animados) creada por Hasbro estaba formada por dos películas: "G.I. Joe: El origen de Cobra", en cuyo elenco destacaban Channing Tatum y Miller; y "G.I. Joe: La venganza" (2013), donde Dwayne Johnson lideró un reparto en el que también figuraba Bruce Willis. Ray Park dio vida al personaje de Snake Eyes en esas dos cintas.

"Snake Eyes: El Origen" llega a España tras ser estrenada en Estados Unidos el pasado 23 de julio con división en la crítica y hasta el momento lleva recaudados 33,7 millones de dólares (28 millones de euros), de los 88-110 millones(74-93 millones de euros) que se estima costó, un resultado mucho peor del esperado.

EL DEBUT DE CORBERÓ

La película supone para Corberó una gran oportunidad para consolidar su proyección internacional después de que "La casa de papel", lanzada por Antena 3 y luego recuperada e impulsada a escala global por Netflix, se convirtiera en un auténtico fenómeno mundial de la pequeña pantalla.

"Ha sido increíble y me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido", contó a Efe la actriz en una reciente entrevista en la que destacó las grandes diferencias existentes entre rodar en España y la meca del cine estadounidense.

"A mí ya me habían contado, pero realmente me quedé anonadada de la cantidad de tiempo del que disponen para hacer cada cosa. Eso fue lo que más me sorprendió de todo, que es todo a lo grande", explicó la actriz, quien se dio a conocer en 2008 tras su papel de Ruth Gómez en la serie juvenil "Física o Química".

"En La casa de papel, después del éxito que ha tenido, se convirtió en una producción bastante fuerte y yo vi el cambio, pero con "Snake Eyes" ha sido más fuerte todavía. Estuvieron dos meses montando una sauna en un set para una escena. Y lo mismo con el vestuario, era todo mucho mas elaborado, y también con las escenas de acción", añadió la actriz.

Para crear a la baronesa, explica Corberó, se limitó a "investigar sobre el movimiento cobra" y a hablar con el director sobre su visión de la película. "Sabíamos que ya se había hecho una baronesa anteriormente y yo no me quería dejar influenciar mucho por lo que se había hecho antes. Decidí obviar esas películas y no verlas para poder hacer algo un poco más personal y mío y dejarme llevar por mi intuición, que hasta el momento me ha traído cosas muy buenas".