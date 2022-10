De Jennifer Lopez a Christian Bale: los actores que hacen insoportables los rodajes a sus compañeros

A sus 71 años,Bill Murray ha vuelto a convertirse en el centro de las críticas al ser acusado de haber tenido un comportamiento inapropiado durante un rodaje. Hace unos días, se tuvo que paralizar las grabaciones de 'Being mortal' por las quejas de varias mujeres contra el actor por haberlas hecho sentir incómodas por su trato hacia ellas. Como consecuencia, la productora SearchLight Pictures, del conglomerado Disney, ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad del intérprete en lo que se considera "un ambiente tóxico de trabajo".

"Puso un brazo alrededor de una mujer, le tocó el cabello, le tiró de la cola de caballo, pero siempre de una manera cómica", lo que hizo que "algunas mujeres se sintieran incómodas y él cruzó la línea", contaban fuentes cercanas a Page Six. "Le encanta coquetear, disfruta de la poesía y el romance, pero siempre envuelto en comedia", agregan tras apuntar que "no está claro si se pasó de la raya".

No obstante, no es el único actor de Hollywood que tiene esta fama, dado que en muchas ocasiones es un mundo de egos en el que es inevitable que choquen unos con otros o con el equipo de la ficción, ya sea por sus diferentes exigencias o comportamientos a la hora de trabajar en el set.

Patrick Dempsey en 'Anatomía de Grey'

Parece que la traumática muerte de Patrick Dempsey en 'Anatomía de Grey' tiene un motivo oculto más allá del guion. Tal y como cuenta Lynette Rice en su libro 'How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy', la impactante muerte del Dr. Derek Shepherd se escribió después de que el actor "aterrorizara al set" y "él y [la creadora de la serie] Shonda [Rhimes] entraran en conflicto".

"Había problemas de RR. HH. No fue nada sexual... Algunos miembros del elenco padecían todo tipo de estrés postraumático por su culpa. Tenía un dominio del set que le permitía detener la producción y asustar a la gente. La cadena y el estudio se involucraron y tuvimos sesiones con ellos. Creo que simplemente estaba harto del programa. No le agradaba la molestia de venir todos los días a trabajar", contaba por su parte el productor ejecutivo James D. Parriott.









Nicollette Sheridan en 'Mujeres desesperadas'

Nicollette Sheridan aseguró en una entrevista que su personaje en 'Mujeres desesperadas' fue asesinado como castigo por denunciar al creador de la serie, Marc Cherry, por haberla golpeado en la cabeza durante una discusión. En cambio, el creador justificó que el papel de la intérprete había sido descartado porque se había quedado sin intereses amorosos para ella.

"Fui denigrada por defender mis derechos, no solo como mujer, sino como ser humano. Y fui castigada por ello. Pero eso no iba a detenerme porque tenía que recuperar mi dignidad, y si lo hubiera dejado pasar, no habría podido verme al espejo", declaró la actriz a la revista 'People' después de que un juez desestimara su caso en 2017.





Shannen Doherty en 'Embrujdas'

Shannen Doherty protagonizó una de las muertes más duras en la ficción como Prue Halliwell. No obstante, se dice que fue una decisión de guion tomada por el bien del ambiente en el set como consecuencia de la enemistad entre Doherty y Alyssa Milano. En un principio se pesó en sustituirla, pero, tras el rechazo de Tiffani Thiessen y Jennifer Love Hewitt, decidieron deshacerse del personaje.









Jennifer Lopez en 'Qué esperar cuando estás esperando'

Aunque ella asegura seguir siendo una "chica de barrio", siempre se ha especulado que la cantante tiene unas llamativas exigencias como pintar de blanco las paredes del hotel en el que se aloja porque el resto de colores le molestan, sábanas de 250 hilos, limusinas de 6 metros y que ningún técnico le hable en plató.

Además, durante el rodaje de 'Qué esperar cuando estás esperando', después de una discusión con Kirk Jones, JLo se negó a hablar con él a pesar de que fuese el director del film. De hecho, para hablar con ella, él tenía que hablar primero con el agente de la actriz para que le hiciese llegar el mensaje. Por otro lado, no parece ser la mejor compañera, ya que ha criticado a algunos de sus compañeros en más de una ocasión.

"Es una modelo como tantas otras que no ha sabido aprovechar sus oportunidades", decía de Cameron Diaz, al igual que también se mostró en contra de la forma de trabajar de otras compañeras como Madonna, Gwyneth Paltrow y Salma Hayek.









Faye Dunaway

Bette Davis también tuvo fama de ser una complicada compañera de rodaje. No obstante, ella aseguró que "la peor persona de Hollywood es Faye Dunaway, y cualquiera que se siente en esta silla te dirá lo mismo".

Dunaway saltó a la fama como protagonista de 'Bonnie & Clyde'. Se dice que la actriz retrasaba todo el tiempo cada toma para que su peluquera retocase su peinado. De hecho, según dice la leyenda, la actriz hizo lo mismo en 'Chinatown' y que, en este caso, Polanski no dudó en cantarle las cuarenta, ante lo que la intérprete reaccionó tirándose un vaso de su propia orina.

De la misma manera, durante una obra de teatro cargó contra todos y prohibió al resto de intérpretes vestiese de blando porque "le distraía". También tiraba objetos contra las personas que hablaban en su presencia sin dirigirse a ella. Por si fuera poco, a las empleadas de la limpieza les ordenó que limpiasen su camerino de rodillas "porque queda más limpio" y si no le gustaba la comida que le daban en el comedr se tiraba al suelo y gritaba. Como consecuencia, terminó siendo despedida.









Shia LaBeouf

Siempre se ha dicho que Shia LaBeouf se le ha subido la fama a la cabeza. Al igual que es conocido por meterse mucho en el papel hasta usar métodos algo llamativos para prepararse de cara al rodaje. Durante el rodaje de 'Fury', se dice que estuvo sin ducharse durante las dos semanas antes de comenzar el rodaje para dar más veracidad a su personaje. Esto le provocó problemas con el resto del reparto, concretamente con los actores con los que pasaba horas durante el rodaje dentro del tanque, como es el caso de Brad Pitt, ya que se quejaban de tener que aguantar su mal olor. Al igual que en 'Corazones de hierro' insistió en pelear a puñetazos contra sus compañeros porque así lo hubiese hecho su personaje.

De hecho, el actor fue despedido de 'Don't Worry Darling'. "Digo esto como alguien que admira mucho su trabajo; su proceso no era adecuado para el espíritu que exijo en mis producciones (…) Tiene un proceso que, de alguna manera, parece requerir de una energía combativa y, personalmente, no creo que sea propicio para lograr buenas actuaciones (...) Crear un ambiente seguro es la mejor manera de llevar a la gente a hacer un buen trabajo. Y mi responsabilidad final es hacia la producción y el reparto, para protegerlos", decía directora, Olivia Wilde, señalando que todo fue por el bienestar del reparto.

Asimismo, Wilde destacó que LaBeouf tenía "un comportamiento inadecuado en el set de rodaje y un estilo que chocaba con el del resto del reparto y el equipo". "Particularmente, con una película como esta, sabía que le iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada", señalaba para contestar a todos los rumores que indicaban que el actor sobre todo tenía una tensa relación con Pugh.









Val Kilmer

El diretor de 'Batman Forever', Joel Schumacher, no se dirigió a Val Kilmer como "el ser humano más perturbado que he conocido jamás", por lo que ni si quiera se planteó volver a trabajar con él en la siguiente película de Batman. Según dicen, Kilmer chillaba, insultaba, humillaba, ignoraba y llegaba tarde al plató sin saberse sus líneas.

Durante el rodaje de 'La isla del Dr. Moreau', pidió encarnar a un personaje secundario para trabajar menos. Al igual que decidió llegar todavía más tade que Marlon Brando para quedar por encima. "El problema es que confundes el tamaño de tu cheque con el tamaño de tu ego", le decía Brando. Incluso llegó a apagar un cigarrillo en la cara de uno de los cámaras porque sí. Es un bastardo sin ética profesional. Si fuese a rodar una película titulada 'La vida de Val Kilmer', no contrataría a ese capullo", decía sobre él el directo John Frankenheimer.









Bruce Willis

Se dice que Bruce Willis es un compañero complicado, dada su personalidad. El actor trabaja de forma independiente y no cuenta con el equipo para tomar decisiones, simplemente parece que hace lo que le apetece sin tener a nadie en cuenta.









Lindsay Lohan en 'Las reglas de Georgia'

Lindsay Lohan tiene muy mala fama entre los directores, dado que dicen que es impuntual hasta el punto de que a veces ni aparece y no suele estudiarse los guiones. De hecho, durante la grabación de 'Las reglas de Georgia', se apuntó que la actriz actuaba como una niña pequeña y debía dejar de hacerlo. Incluso Jane Fonda, su compañera de grabación por aquel entonces, le dio algún que otro toque de atención. Además, sus adicciones hacían que tuviese un comportamiento difícil de soportar.









Christian Bale

Christian Bale parece que es uno de los actores con los que cuesta trabajar, ya que no le gusta que le lleven la contraria y ha llegado a enfrentarse tanto con directores como compañeros. Dicen que es muy egocéntrico y que tiene un temperamento difícil, tanto que durante un rodaje se enfrentó a un miebro del equipo al grito de: "¿Voy a caminar y romper tus luces de mierda en el medio de una escena?". De hecho, se disculpó publicamente por su comportamiento y la persona afectada aseguró que no volvería a trabajar con él.









Lea Michele en 'Glee'

Parece ser que Lea Michele se parecía más de lo que esperábamos a su personaje de Rachel Berry en 'Glee'. Según el elenco de la famosa serie, la actriz convirtió las grabaciones en un calvario. Tenía un mal comportamiento, malas palabras y tratos poco éticos con el resto de compañeros.

Esto fue desvelado por Kate Hudson, quien compartió episodios con ella durante la última temporada y aseguró que es "una pesadilla con la que trabajar".