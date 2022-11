Jennifer Lawrence confiesa la advertencia que le hizo Adele sobre su carrera: "Debería haberla escuchado"

Jennifer Lawrence es una exitosa actriz que cuenta con una destacada carrera a sus 32 años. Tras triuinfar con su papel de Katniss Everdeen en 'Los juegos del hambre', no dejaron de lloverle grandes ofertas. De hecho, en 2012, ganó un Premio Óscar en la categoría de mejor actriz por su actuación en 'El lado bueno de las cosas' y protagonizó otros largometrajes como 'American Hustle', 'X-Men', 'Serena', 'Joy', 'Passengers', 'Mother!', 'Gorrión rojo' o 'No mires arriba'. La cantidad de trabajo y la repercusión fue tal, que la actriz decidió retirarse un par de años en 2019.

"Creo que todo el mundo se hartó de mí", se sinceraba en una entrevista para Vanity Fair en 2021, haciendo referencia a que estaba trabajando tanto que los espectadores ya estaban cansados de verla en el cine. A pesar de ello, reconoce arrepentirse de participar en 'Passengers', película que protagonizó junto a Chris Pratt. Ellos eran los únicos personajes humanos, aunque, en forma de robot, aparecían otros actores como Michael Sheen.

Esta es una película futurista en la que una nave espacial se dirige al planeta Homestead II con más de 5.000 personas en hibernación. Esto se debe a que el viaje duraba 120 años. Sin embargo, se programó que uno de los pasajeros, en este caso el ingeniero Jim Preston interpretado por Pratt, se despertase 90 años antes para evitar el impacto de unos asteroides. Ante esto, para no sentirse solo, despertó a otra de las pasajeras Aurora Lane (Lawrence).

10/08/2017 Passengers.









La advertencia de Adele

Esta película se estrenó a finales de 2016 y, aunque no fue un fracaso en taquilla al recaudar más de 300 millones de dólares, no alcanzó las expectativas. Las valoraciones de los espectadores no fueron tan positivas como esperaban. Como consecuencia, la actriz siempre recuerda el consejo que le dio Adele al respecto, dado que no le hizo caso en su momento.

Tal y como confiesa la actriz en una entrevista para The New York Times, la cantante le aconsejó que no aceptase participar en esta película. "Creo que las películas del espacio son las nuevas películas de vampiros", le decía Adele a su amiga. Ahora, un tiempo después, Lawrence reconoce que "debería haberla escuchado".

Dos años después, la ganador del Oscar ha regresado a la interpretación y lo hizo con 'No mires arriba'. Actualmente, ya está trabajando en varios proyectos y se la podrá ver próximamente en otras ficciones como 'Causeway'. Asimismo se estrena como productora en Apple TV+.