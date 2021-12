Javier Cámara: la importante lección que le dio Almodóvar y el defecto físico que marcó su carrea

El cine español tiene una serie de caras conocidas que cualquier persona que siga las producciones audiovisuales del país reconoce al instante. Una de estos rostros reconocidos es el de Javier Cámara, un actor que ha entrado en los hogares españoles a través de la pequeña pantalla durante más de 20 años.

Tras los años se ha destapado como uno de los mejores actores del panorama español, pero reconoce que su sueño inicial no era tanto ser actor, sino formar parte de trabajos en grupo que fuesen creativos y comenzó a estudiar en Madrid interpretación porque era más una necesidad de irse de su pueblo natal, aunque el camino fuese incierto. “Ha sido un recorrido de ir buscando yo solo mi camino. Pero el círculo se ha cerrado cuando me he dado cuenta de que el proceso cinematográfico, teatral o televisivo es un proceso absolutamente grupal”, comenta el actor sobre su desarrollo profesional.





Javier Cámara nació en un pueblo de La Rioja llamado Albeida de Iregua, donde creció y estudio hasta que se mudó a Madrid para estudiar artes escénicas y arte dramático. No era un gran estudiante, pero por consejo de su profesor de Historia emprendió el camino hacia la capital para estudiar interpretación. Su objetivo era ser actor de teatro y el primer paso en el mundo de la interpretación lo dio a principios de la década de los noventa. Posteriormente amplió sus registros y en 1993 grabó su primera película, ‘Rosa Rosae’. Continuó el camino por la rama del cine y con distintas apariciones logró ganar prestigio como su papel de sacerdote en la serie ‘¡Ay Señor, Señor!’, también obtuvo un gran reconocimiento con su interpretación en la mítica serie de comedia ‘7 vidas’. Otros de sus papeles destacados fueron las actuaciones con Andrés Pajares, su rol en ‘Torrente’, ‘Lucía y el Sexo’, ‘Que se mueran los feos’ o ‘Hable con ella’.

Un chico Almodóvar

Respecto a esta última, el propio Javier Cámara explicó que cuando Pedro Almodóvar le propuso protagonizar la película ‘Hable con ella’ le contestó: “Pedro, gracias pero yo no sé hacer eso”, ya que su experiencia en la pequeña pantalla en esa época era limitada. Sin embargo, el director español le respondió: “Tranquilo, yo sí sé, Javier”. Este papel hizo que la fama llegara definitivamente a Javier Cámara, algo a lo que el actor no pensaba que llegaría. “En mi puta vida soñé que iba a trabajar con Almodóvar... Yo empecé a hacer cosas que van saliendo pero nunca pensé que algún día me llamaría Almodóvar, ni Sorrentino, ni Diego San José, pero pasa”. Su éxito le llevó a tener experiencias internacionales como su participación en la tercera temporada de ‘Narcos’, una serie de Netflix.

A lo largo de su trayectoria consiguió numerosos premios entre los que destacan dos Goya. El primer “cabezón” lo consiguió en 2013 y fue el de Mejor interpretación masculina protagonista por su papel en ‘vivir es fácil con los ojos cerrados’ y dos años después consiguió su segundo premio Goya a la Mejor interpretación masculina de reparto por su interpretación en la película ‘Truman’.





Pero no solo se ha atrevido con la interpretación, en una de sus últimas experiencias ha entrado en las funciones de director, encargándose de dirigir uno de los capítulos de la tercera temporada de la serie ‘Venga Juan’. Sobre esto, explica que “es muy gratificante para los actores ponerse en el otro lado” porque así se entiende el porqué de ciertas decisiones como el orden de las escenas que como actor no se entienden.

La interpretación no es la única cualidad artística que tiene Javier Cámara. También es un apasionado de la fotografía. El reconocido actor no lo ve como algo profesional, sino que asegura que realiza muchas fotografías para no olvidar las cosas importantes que ocurren y que “había momentos donde no podía evitar hacer fotografías”. Esta mirada fotográfica de Javier Cámara se dio a conocer al público en la exposición ‘El placer de mirar’ que inauguró el pasado 16 de diciembre y que se mantendrá hasta el próximo 13 de febrero en el Museo de La Rioja. En esta muestra imágenes en blanco y negro de sus rodajes en las que aparecen personalidades del cine como Penélope Cruz o Paolo Sorrentino. Respecto a esta recopilación de fotografías, explica que “todas las fotos son robadas” y explica que las hacía para los actores y para tener recuerdos, pero que empezó a trascender.

Javier Cámara se ha pasado gran parte de su vida trabajando para salir en la televisión y casi toda la población le conoce, pero conoce sus interpretaciones, ya que no suele contar demasiadas cosas de su vida privada. No suele filtrar las novedades sobre temas amorosos ni pretende estar en el foco mediático por su vida personal.

Padre de mellizos por gestación subrogada

Sin embargo, en 2017 se conoció la información más relevante de su vida privada. Hace cuatro años se conoció que Javier Cámara iba a ser padre de mellizos por medio de una gestación subrogada. Este método es ilegal en España, por lo que en agosto de ese año viajó a Estados Unidos, donde es legal, para conocer a sus hijos. Esta era la única información que reveló en su día, ya que al igual que con otros aspectos de su vida, quería mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada y que se hablase de él por su trabajo profesional, no por su vida privada.

Respecto a este episodio de su vida, meses después aseguró en la entrega de los premios Feroz que “es la alegría más importante que te puede pasar en tu vida” y confiesa que siempre quiso ser padre. El pasado abril, en una entrevista en ‘El Hormiguero’, se animó a hablar sobre sus hijos. En la actualidad tienen cuatro años y el actor asegura que “ser padre no es idílico, es hermoso, pero es un currazo” y explica que por muchos consejos que la gente dé sobre paternidad, se va aprendiendo día tras día. Esto es lo único que se conoce sobre su experiencia como padre y se desconoce el nombre de su hijo y su hija o si es una decisión individual o de pareja, ya que se desconoce su situación sentimental.

El motivo por el que tenía “muy complicado” ser actor de cine y televisión

Tal y como contó en una entrevista en programa ‘El Hormiguero’, se empezó “a quedar calvo” cuando estaba estudiando Arte Dramático. Javier Cámara explica que esto le molestó, pero que se le pasó cuando una profesora de la escuela le dijo: “Tú vas a ser muy buen actor de teatro, pero no vas a poder hacer ni cine ni televisión porque tienes los ojos muy chiquititos y el pelo te está fallando”. Esto que a priori le podría haber afectado a su sueño de ser actor, no solo no le perjudicó, sino que le ayudó porque “lo que quería hacer era teatro”. Sin embargo, esta predicción no se cumplió y no solo dio el salto al cine y a la televisión, sino que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de las producciones audiovisuales de España y ha destacado en todo tipo de género desde la comedia hasta la tragedia.





La última obra que ha estrenado ha sido la tercera temporada de ‘Venga Juan’ de HBO Max, en la que interpreta el papel de Juan Carrasco. Compara este personaje con la vida real: “El concepto de éxito siempre va ligado a una especie de problema o tara. Es mejor que cuando tengas éxito digas: Pero tengo problemas. Entonces, se te perdona un poco. A los grandes triunfadores de este país siempre se les ha hecho un examen más exigente que a los ladrones, por ejemplo”, critica Javier Cámara.

Además, Juan Carrasco es un político corrupto, algo que en este país está a la orden del día con numerosos casos de corrupción. “Hay muchos jueces, abogados, fiscales, imputados, que están intentando que no se sepa todo lo que se debería saber. A los españoles nos es muy difícil salir a la calle todos juntos a defender algo, pero por esas circunstancias, deberíamos estar todos acampando. Porque es terrible lo que está sucediendo en muchos sentidos en España. La corrupción es una lacra. Si supiéramos realmente lo que hay en todos esos papeles clasificados que quieren sacar a veces y acaban quemándolos... Tenemos derecho a saberlo para aprender de nuestros errores. Si no volvemos al pasado para arreglarlo, lo vamos a repetir rápidamente".