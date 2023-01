James Cameron confiesa por qué Leonardo DiCaprio quiso abandonar 'Titanic': "Tuve que retorcerle el brazo"

'Titanic' es una de las películas más exitosas de la historia del cine, al igual que una de las historias más recordadas al tratarse de una ficción basada en hechos reales. El largometraje se estrenó en 1998 y se convirtió en una de las más taquilleras de la historia del cine con más de 2.200 millones de euros. Asimismo, fue premiada en varias ocasiones, con 11 Oscar y 14 nominaciones. Al igual que sirvió para dar un reconocimiento internacional tanto a Leonardo DiCaprio como a Kate Winslet y a su director, James Cameron.

Aunque ya han pasado 25 años desde su estreno, se siguen descubriendo cosas sobre esta película. Todos estamos de acuerdo en que el fiml no hubiese sido lo mismo sin DiCaprio y Kate Winslet. No obstante, las cosas podrían haber sido muy diferentes si Cameron no se hubiese esforzado en mantener a sus protagonistas.

Esto se debe a que, según ha comentado el director para la revista People, el actor quiso echarse atrás cuando todo iba sobre ruedas: "Y entonces Leonardo decidió que no quería hacer la película, así que tuve que convencerle".

El argumento del intérprete era que no veía al personaje de Jack Dawson como un reto. Sin embargo, Cameron no aceptó ese repentino cambio de opinión y hizo todo lo posible para retenerle. "No quería hacer un protagonista. Tuve que retorcerle el brazo para estar en la película. No quería hacerla. Pensaba que era aburrida. Solamente aceptó el papel cuando le convencí de que realmente era un reto difícil", declara Cameron.









James Cameron quiso prescindir de Leonardo DeCaprio

Sin embargo, lo más curioso es que tiempo después fue Cameron quien casi se decanta por prescindir de DiCaprio. El director perdió la paciencia cuando su protagonista se negó a hacer una prueba de cámara con Winslet para hacerse una idea mejor de cómo sería su química. El intérprete lo aceptó, pero después volvió y pidió volver con un cambio de guion que implicase un trauma de Jack.

Así lo contaba Cameron en GQ: "Le dije: 'Mira, has hecho estos grandes personajes y todos tienen algún problema, sea adicciones u otra cosa. Vas a tener que aprender a manejarte sin tener nada de eso. Esto no es 'Ricardo III'. Cuando puedas hacer lo que hacían James Stewart o Gregory Peck solamente estando ahí de pie... Ellos no cojeaban, tenían algún problema del habla o lo que fuera. Entonces estarás listo para eso pero creo que no lo estás, porque de lo que estoy hablando ahora es algo mucho más complicado. Esas otras cosas eran más sencillas, tenías esas herramientas o muletas. Esto es mucho más difícil y probablemente no estés preparado". Todo encajó en su cabeza en cuanto dije eso, entendió que era algo difícil, una película desafiante para él".

"Y me di cuenta de mi error, no le había explicado lo suficiente el reto que era. Tú quieres que el actor te quiera, quieres que esté en tu película, quieres que te diga que sí, así que haces que todo suene atractivo. Pero él no quería algo que fuera sencillo, quería algo que fuera duro. Y ese ha sido su instinto desde entonces", señalaba el director.