La ilustradora de cómics Jill Thompson, emocionada con sus fans en Sevilla

La escritora e ilustradora de cómics estadounidense Jill Thompson, ganadora de nueve "Eisner", considerados los Óscar del sector del cómic, ha asegurado hoy que, a pesar de su reconocimiento a nivel internacional, encontrarse con sus admiradores "es algo incomparable".

La autora de personajes de Sandman de Neil Gaiman, y su propia serie Scary Godmother, que ha intervenido en "Los Invisibles", "La Cosa del Pantano" o "Wonder Woman", se ha reunido este viernes con decenas de fans en Nostromo, la tienda de cómics de Sevilla premiada en la Cómic-Con de San Diego como la mejor del mundo, a los que ha regalado, mediante sorteo, dibujos de sus personajes.

Ha sido su primer encuentro con el público andaluz y ha asegurado sentirse "muy emocionada" de ver la "enorme cola" de personas que aguardaba en la calle, porque "a pesar de los premios, ver la respuesta de la gente en un acto como este produce una sensación irrepetible", ha asegurado.

Desde primera hora de la tarde ya había colas para obtener un ejemplar firmado por una autora que comenzó su carrera en los cómics trabajando para editores como First Comics y Now Comics en la década de 1980, y se convirtió en la artista de Wonder Woman, de DC Comics, en 1990, además de ser una de las mujeres más importantes de la industria del cómic de los últimos 30 años.

Después de su etapa con la superheroína, participó en una de las series más famosas del noveno arte: "The Sandman", del escritor inglés Neil Gaiman, una obra que ha tenido su adaptación a serie de televisión este mismo año.

Thompson ha desvelado que, "aunque puede que sea un secreto", está trabajando en el promoción comercial de esta obra, además de muchos temas pendientes más que la esperan en su estudio de trabajo.

Todo ello lo alternará con "Muerte: a las puertas de la muerte", basada en el famoso personaje de Sandman o "La bruja madrina" ganadora de un Eisner a la mejor obra y convertida en serie de animación en Estados Unidos.

Precisamente, este último personaje ha sido el que ha dibujado esta tarde de forma espontánea, y que se han podido llevar a sus casas dos de sus admiradores que han acudido a la firma de su obra.