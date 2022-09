Identifican cómo los prehistóricos mezclaban minerales para hacer pintura

Investigadores de la Universidad de Barcelona (UB) han identificado cuatro formas diferentes que los hombres prehistóricos utilizaban para mezclar minerales y hacer pinturas de colores, en un trabajo realizado en el yacimiento de arte levantino de Carche (Valencia).

La investigación, que publica la revista 'PLOS ONE', aporta nuevos datos sobre cómo se llevaba a cabo el arte levantino, que está reconocido como Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero del que aún se desconocen muchas cosas sobre cómo se preparaban estas pinturas rupestres, propias del área mediterránea, hace unos 7.500 años.

Ahora, la investigación llevada a cabo en Carche identifica por primera vez cuatro fórmulas distintas que las comunidades prehistóricas empleaban para conseguir pinturas a partir de mezclas de minerales, todas ellas basadas en el uso de hematita, la forma mineral del óxido férrico.

Según ha explicado la investigadora de la UB Inés Domingo, que ha liderado los trabajos, las recetas a partir de este mineral permiten obtener una amplia gama de rojos, hasta llegar al morado, que pueden verse en las pinturas del Carche.

Según Domingo, es la primera vez que esta variedad de recetas se documenta en un yacimiento de arte levantino.

"Esto es interesante porque hasta ahora los autores hablaban de homogeneidad en las fórmulas para elaborar pinturas", ha señalado la investigadora, que también lidera el proyecto europeo 'Breaking barriers between science and heritage approaches to Levantine rock art through archaeology, heritage science and IT' (LArcHer).

El interés del yacimiento del Carche radica en que coinciden representaciones de arte levantino con pinturas del llamado arte esquemático, un estilo también rupestre pero más reciente y con representaciones más sintéticas.

Los investigadores han comparado la fabricación de pinturas en ambos estilos y han comprobado que, si bien los autores del arte levantino utilizaban fuentes de pintura y recetas distintas a las del estilo esquemático, en algunos casos utilizaban la misma fórmula.

"Esto podría ser porque utilizaban las mismas materias primas, los minerales presentes en la zona, pero también podría responder a algún contacto o herencia cultural: quizás se informaban unos a otros de qué fuentes y materiales utilizaban, o compartían las mismas mezclas de minerales para las recetas de pintura", ha subrayado Domingo.

"Encontrar nuevas formas de explorar posibles relaciones o diferencias entre ambas tradiciones es muy importante para intentar resolver las dudas que tenemos sobre los autores y la cronología", ha destacado Domingo.

Los investigadores de este trabajo también han alertado de la práctica común, a fin de ver mejor las imágenes, de eliminar las pátinas de origen biogénico que han ido cubriendo las pinturas durante miles de años.

En el caso del Carche, se han documentado estratos formados por whewellita, un mineral que probablemente ha tenido una función protectora.

Por eso, Domingo ha hecho un llamamiento a las instituciones responsables de planificar las acciones de conservación: "Puede que estemos eliminando lo que precisamente ha garantizado la conservación de las pinturas hasta ahora".