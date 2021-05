Helena Cánovas gana el II Premio Carmen Mateu para jóvenes artistas europeos

La joven compositora Helena Cánovas Parés, de 27 años, ha ganado este martes la segunda edición del Premio Carmen Mateu para jóvenes artistas europeos, impulsado por la Fundación Castell de Peralada para jóvenes talentos de ópera y danza, dotado con 30.000 euros.

Nacida en Tona (Barcelona) en octubre de 1994, Helena Cánovas ha recibido este martes la notificación del premio en Colonia, donde vive desde hace cuatro años.

En 2012, inició la licenciatura en Composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (Zaragoza), con el profesor Agustín Charles y su música también se enriqueció con el encuentro de compositores como Beat Furrer, Chaya Czernowin, Tristan Murail, Sofia Gubaidulina, Ivan Fedele o Alberto Posadas.

Durante sus estudios de Grado (2012-2017) estrenó sus obras en Madrid, Zaragoza, Valencia, Pamplona, ??Donosti, Salamanca, Mallorca, Segovia, Huesca, Dresde, Colonia (Festival Acht Brücken, entre otros), Liedberg (AvantGarten Festival), Tel Aviv, Zúrich o Viena.

De septiembre de 2016 a julio de 2017 fue invitada a realizar una residencia artística en Etopia - Centro de Artes y Tecnología, en Zaragoza, donde le aconsejaron estudiar en Colonia.

Allí, como ella misma ha recordado hoy, acabó el máster en composición de música instrumental en 2019: "Como dos años eran poco, decidí seguir estudiando y ahora estoy acabando el segundo máster en composición de música electrónica".

"Desde mi llegada, la ciudad me arropó y las instituciones de Colonia me han apoyado y me han dado muchos encargos", ha señalado. Desde 2020, es directora artística del Avantgarten Festival (Liedberg, Alemania).

El Carmen Mateu Young Artist European Award tiene una dotación de 30.000 euros en concepto de encargo de composición de una ópera de bolsillo con un número de solistas de entre 2 y 5 voces y una plantilla instrumental de entre 3 y 7 músicos de acuerdo con la dirección artística del Festival Castell de Peralada.

Esta obra será presentada en la edición del año 2023 del Festival Castell de Peralada y, posteriormente, en el Gran Teatro del Liceu y el Teatro Real, como coproductores del encargo.

Preguntada por qué ópera le gustaría componer para este premio, Cánovas ha dicho: "Hace poco hice una obra que dediqué a mi abuela María y lo tematicé mucho en la Guerra Civil española; y aunque no sé por dónde irá la ópera, me gustaría trabajar con esos referentes artísticos españoles y trabajar con ese imaginario".

Ha confesado que se presentó al premio porque lo veía como una oportunidad, pero no pensaba que ganaría: "Me hace feliz, porque tengo ya mucha energía para crear esa ópera".

Ha revelado que la ópera en la que se siente más representada es "La flauta mágica" de Mozart, "sobre todo, en la representación cinematográfica que hizo Ingmar Bergman (1975)", si bien, también vivió como "una fuerte experiencia" descubrir "Wozzeck" de Alban Berg o una obra basada en la Leonor de "Fidelio" de Beethoven.

El jurado, que ha valorado 39 candidaturas procedentes de quince países, ha tenido en cuenta en el fallo del premio "su capacidad de generar un lenguaje compositivo original con voz propia y en relación con la música y el texto, su visión teatral".

Piensan los miembros del jurado que el premio "consolidará su carrera en Europa y el conocimiento de su personalidad en España" y están convencidos de que su forma de componer va a ser "una aportación importante al futuro de la ópera".